El Xerez CD-Yeclano, el domingo 1 de marzo a las 18 horas

La Federación Española anunció ayer los horarios de la jornada 24 en el grupo IV de Segunda RFEF. El conjunto azulino se medirá en Chapín ante el Yeclano, un equipo que partía como aspirante a todo a principios de temporada, pero que una serie de malos resultados en las últimas semanas les han llevado a la zona media de la clasificación. El encuentro tendrá lugar a partir de las 18 horas.

Al contrario que en anteriores jornadas, la totalidad de la misma tendrá lugar en la jornada del domingo, aunque la gran mayoría, salvo tres encuentros (entre ellos el del Xerez CD, que cerrará la misma) en horario matinal.

Dentro de esta jornada destaca el enfrentamiento que tendrán en el Nuevo Colombino el Recreativo de Huelva y la Deportiva Minera, dos de los equipos que están arriba en la clasificación, o el duelo en el estadio de La Victoria entre Real Jaén, que se está mostrando especialmente enchufado en este arranque de la segunda vuelta, y el líder Águilas. Otro de los encuentros interesantes será el UCAM-Melilla o el Salern Puente Genil frente al Estepona, que también lleva una buena racha.