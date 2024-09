Josete analiza la primera derrota en liga del Xerez CD

"Una injusticia total". Así calificó Josete, central del Xerez CD, la derrota del Deportivo en Chapín contra el Estepona. Los azulinos sufrieron el primer traspié de la temporada ante un conjunto malagueño que ha sumado la primera victoria del curso gracias a un tanto en el descuento de Marchena desde el centro del campo tras una pérdida de David García cuando el equipo estaba volcado en ataque buscando el tanto del que hubiera sido el tercer triunfo de los xerecistas. "Creo que hemos hecho muchas cosas bien para ganar, pero esto es fútbol y en el minuto noventa y pico se nos ha quedado cara de tontos a todos", sentenciaba el defensa ilicitano.

Josete, que era el último hombre en la defensa xerecista en la jugada del gol, dudó un instante en ir al corte o aguantar y optó por esto último. Así lo vio tras el encuentro: "Es una pérdida nuestra y el gol desde el centro del campo. Me gustaría verla en vídeo para analizarla y que nos sirva para aprender. Vi que me hacían un dos para uno y me quedaba igualmente eliminado de la jugada, entonces tomo la decisión de recular para que me encarase o hiciese algo, pero ha tirado desde el medio del campo, que no me lo esperaba, sinceramente, y ha tenido la fortuna de marcar".

El defensa añadía que "hemos hecho muchas cosas bien para marcar gol, han sacado tres bajo palos, una a mí, otra a Nané y otra en la segunda parte en un centro que casi se lo mete. Son ocasiones que en otro contexto son tres goles, pero no ha querido (entrar) y ahora toca seguir y a remar". Es decir, a levantar el ánimo porque "sabíamos que esto no iba a ser un camino de rosas, ni antes nos íbamos a pasear por la categoría ni ahora somos los peores, hay que mantener la calma tanto en las victorias como en las derrotas y afrontar desde ya el partido de la semana que viene, que va a ser otra guerra".

Checa habló de falta de ideas en el tramo final del encuentro y Josete, sin dejar de darle la razón, lo atribuyó más "a la frustración de que lo estás intentando, estás achicándoles espacios y al final no entra, es más el desánimo. Teníamos claro que había que sacarla fuera para cargar el área y tener ocasiones, creo que lo hemos hecho pero al final no ha querido entrar y esto es fútbol, han llegado una vez, porque no han tirado más a puerta, no tengo la estadística, pero seguramente no y nos vamos con cara de tontos", insistió. Josete, curtido en mil batallas, explica que "las he vivido de todos los colores y lo que me dice mi experiencia es que tenemos que mantener la calma y seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora. Dejarlo en un accidente y a seguir trabajando día a día con las ideas del míster. Así nos ha ido bien y creo que nos irá bien durante la liga".

Vio a un Estepona que "ha hecho su partido, creo que es un muy buen equipo de la categoría, llamado a estar arriba y junto con el UCAM se dsputará el liderato, de los mayores presupuestos que hay, pero aquí ha hecho su partido, se le pone en contra con la expulsión desde el minuto 15, pero incluso once para once yo me veía muy bien, los primeros minutos han sido muy buenos, el equipo con mucho acople, ideas y eso lo tenemos que alargar durante los 95 o 100 minutos que dure cada partido".

El Deportivo venía con la confianza a tope tras dos victorias y este varapalo hay que tratarlo "como un accidente, tenemos que tener la cabeza fría, saber que tanto nosotros como los seis mil que han venido lo hemos dado todo y que así debe ser en todos los partidos, darles mimbres para que la afición nos empuje como lo ha hecho. Cada domingo es una guerra e iremos allí a intentar traernos los tres puntos y a prepararnos esta semana", finalizó hablando del partido del próximo domingo 22 contra La Unión.