Checa: "Los errores se pagan caros y en esta categoría más"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, compareció en rueda de prensa contrariado por la primera derrota de la temporada y por cómo se dio, tras una pérdida en el centro del campo que propició en lanzamiento del jugador del Estepona Marchena desde unos 45 metros cogiendo adelantado a Isma Gil. El entrenador sevillano lamentó que el rival se llevase los tres puntos "en su único disparo a puerta", reconoció que este tipo de errores no se pueden cometer y vio al equipo falto de ideas en el tramo final.

Pregunta.En todas las categorías se pagan caros los errores.

Respuesta.En esta más. Está claro que hemos hecho todo para ganar el partido y con el único tiro a puerta del contrario hemos perdido en el minuto noventa y tantos que creo que no hemos merecido. Esto es el fútbol, esto es lo bonito y toca levantarnos.

P.Hay que corregir este tipo de cosas que te llevan a perder un partido.

R.Creo que salimos muy bien en la primera parte, dominando, creando ocasiones, tuvimos varias, creo que han sacado tres o cuatro bajo palos y tras la expulsión se han tenido que defender como han podido y lo han hecho bien. Hay que felicitar al contrario, un buen equipo que ha venido aquí a jugar pero tras la expulsión les ha tocado defender y lo han hecho bien. Nosotros hemos creado superioridades, por dentro y por fuera, muchísimas ocasiones, mucho balón parado, hemos jugado en campo contrario y... el gol viene en su único tiro a puerta. Está claro que tenemos que corregir sobre todo eso, minuto noventa y tantos y metemos un balón por dentro a nuestro pivote con dos jugadores de ellos de espaldas, han salido a la contra y ha chutado desde el medio cmpo, un gol muy bonito, pero ha sido más error nuestro que acierto de ellos.

P.Este partido lo pierde el Xerez CD, no lo gana el Estepona.

R.Tenemos que saber entender que ellos metieron gente por dentro para fortalecer la defensa y su centro del campo y los espacios estaban por fuera. Así que en el minuto noventa y tantos meter un balón por dentro no creo que sea lo mejor. Se ha resbalado David y ha chutado desde medio campo y la ha metido. Está claro que son errores corregibles y darnos cuenta sobre todo de que esta categoría es así, que cualquier equipo viene muy preparado y sabiendo lo que se va a encontrar. Me voy contento porque hemos sido muy superiores y el fútbol no ha sido justo con nosotros, pero en otro momento nos lo dará.

P.¿Le ha recordado por momentos al partido contra el Pozoblanco de la temporada pasada?

R.Totalmente, lo que pasa que al contrario, ellos son los que han tenido uno menos. Hemos sido superiores tanto contra once como contra diez y creo que la expulsión le ha venido mejor a ellos porque se han quitado esa presión y al final sólo han tenido que defender y nosotros hemos tenido que atacar a una defensa de nueve y el portero. Hemos hecho cambios para seguir insistiendo y creo que ha sido más mérito del contrario que desacierto nuestro que no hayamos podido marcarmeter algún gol.

P.¿Le ha faltado al equipo un poquito de chispa o ideas en el tramo final?

R.Han faltado ideas. Con el paso de los minutos los jugadores juegan con prisas y con el corazón y al final cuando estamos desordenados dejamos de ser nosotros. Todo el mundo quería dar el último pase, ser el héroe del partido y esto no es así, esto no va de ser héroe, sino de equipo y lo hemos entendido mal. Creo que ha sido más fallo mío que error de ellos porque a lo mejor no les he sabido transmitir lo que sabía que iba a pasar, que se íban a replegar y esperar su oportunidad. Teníamos que tener paciencia, mantener el orden e intentar atraer para crear espacios. Lo hemos hecho en algunos momentos, pero en los últimos minutos no.

P.¿Puede afectarle al equipo esta derrota?

R.No creo que afecte porque el equipo ha hecho todo para ganar y todo el que ha venido creo que, al margen del resultado, se habrá ido contento porque ha sido muy injusto. El equipo tiene que seguir creyendo en lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Tenemos enfrente a grandes equipos y hemos sido superiores. El fútbol ha sido un poco injusto hoy, pero también tuvimos una pizca de suerte el día del UCAM, así que lo que nos ha quitado hoy igual nos lo da otro día.