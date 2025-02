Josete no le encuentra explicación a los malos números del Xerez CD en Chapín

El Xerez CD no sólo dejó escapar una buena oportunidad para afianzarse en puestos de play-off, sino que la derrota frente al Antoniano ha provocado que salga de la zona de privilegio de la tabla para pasar a ocupar la séptima plaza superado tanto por el Águilas como por el conjunto que entrena Diego Galiano y empatado a 35 puntos con un Linares que ya le ha dado alcance y que es octavo con peor diferencia general de goles que los azulinos. El Deportivo, como contra La Unión, sufrió un nuevo traspié en Chapín, escenario que acogió a más de 9.000 xerecistas y que de nuevo se fueron con el sabor amargo de la derrota, la quinta de la temporada en casa.

Josete Malagón dio la cara tras la derrota contra los lebrijanos y fue coprotagonista del segundo gol del Antoniano tras un mal despeje de Isma Gil, que regresaba a la titularidad. La pelota le golpeó al central ilicitano, quedando franca para que Jaime sólo tuviera que ambocar en la meta azulina a pocos minutos del final. El defensa xerecista calificó la acción de "mala suerte" y evidentemente lamentaba la derrota: "Es una decepción bastante grande, nos toca levantarnos, resetear y enfocar la semana para el próximo partido. Creo que se ha jugado más a lo que ellos querían que a lo que nosotros queríamos, ese ha sido el mayor error. En la primera parte no hemos sido nosotros y en la segunda para mí no han pasado del centro del campo quitando el gol. Nos hemos merecido más en la segunda parte, en la que empatamos y hemos achuchado, pero no pudimos materializar las ocasiones"

De la jugada del 1-2 que supuso la derrota, explicaba que "es un poco de mala suerte, el rebote se le queda a él y en definitiva a trabajar para mejorar, intentar no conceder y volver a la senda de la portería a cero, que era lo que nos mantenía siendo fiables y ahí arriba". Y de la racha de cuatro partidos sin ganar (dos empates fuera y dos derrotas en casa) comentaba que "ni antes en las vitorias éramos el Bayern Munich ni ahora somos el 'patatas Paco'. Hay que mantener la cabeza fría, sabemos que el día a día damos el máximo, hay que seguir así y seguir creyendo en lo que estamos haciendo, creo que lo hemos hecho bien durante la temporada".

Malos números en casa

Un dato significativo es que el Deportivo ha disputado 12 partidos como local y sólo ha ganado cinco, dejándose puntos en siete de ellos. Josete no le encuentra explicación: "Es un dato a tener en cuenta, soy mucho de estadísticas y no creo mucho en la mala suerte a largo plazo. Tenemos, no sé si problemas pero sí concedemos más en casa que fuera, a todos los niveles. ¿Por qué? No sabría contestar, si no sabría el número de la lotería. Hay que buscar el motivo y reponerse para sacar puntos en casa y más con el apoyo que nos brinda la afición, que ha estado espectacular".

Y hablando de la afición, 9.232 espectadores se dieron cita en Chapín, la segunda mejor entrada de la temporada tras los más de 10.000 que asistieron al encuentro contra el Cádiz Mirandilla, precisamente el próximo rival de los azulinos: "Se me terminan los calificativos. Jugar en un estadio así ya no digo que es de una categoría superior, lo mismo son dos. Cuando salga la asistencia en los campos de España lo mismo está en el Top 10. Entonces, tenemos que aprovechar esa inercia y ese plus que nos dan la afición. Duele muchísimo (la derrota), el vestuario está muy jodido porque después de empatar veíamos los tres puntos más cerca y al final te vas con la cara partida y jode, pero a pensar ya en el Cádiz y a por todas".

Con esta derrota, el Deportivo cae a la séptima plaza y Josete, curtido en mil batallas, pide calma porque "queda mucho, ni antes cuando estábamos metidos en play-off íbamos a quedar así porque quedaba mucho, y ahora digo lo mismo. Nuestro primer objetivo son los 42 o 43 puntos de la salvación y a partir de ahí veremos. Ni antes era todo blanco porque íbamos a ganar la Liga ni ahora es todo negro. Hemos salido del play-off pero no es algo significativo, nuestro objetivo es el que es y no nos hemos salido de ahí".

La cifra de los 42 o 43 puntos que puede dar la permanencia está cerca, a la que está costando llegar con la racha de dos puntos de 12 posibles. Josete explica que "ahora mismo todo cuesta, en las segundas vueltas todo el mundo aprieta, todo el mundo mira el objetivo y se aprietan los machos, las segundas vueltas siempre son más duras. El Águilas que parecía que estaba hundido está ya en play-off, era un equipo para ser líder y quiere buscar su opción de llegar. Es complicado sumar, pero confío en mi equipo al 200 por cien".

Y ya a pensar en el Cádiz Mirandilla, encuentro que se disputa el próximo domingo a las 16:30 en El Rosal, donde en principio no habrá afición xerecista. "Aquí cualquiera se la juega ya sea por salvación, por play-off, por quedar primero y ellos, que parecía que estaban hundidos, han pegado un arreón y están ahí, va a pelear la salvación como el que más, será un partido duro también y vamos a intentar traernos los tres puntos. Es una lástima (que no haya afición) porque no sé los que podrían ir, se llenaría el campo de gente nuestra, una pena".