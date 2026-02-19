Josete: “Somos los primeros que estamos deseando ganar”

Uno de los fijos de Diego Galiano es Josete Malagón, que acumula esta temporada 1.230 minutos en la competición. El central ilicitano, un futbolista curtido en mil batallas, pide calma a la afición tras estos dos últimos empates, aunque reconoce que “nosotros, como los aficionados, también salimos el domingo muy contrariados, porque tuvimos la victoria muy cerca, y bueno, cuando te empatan así, te queda cara de tonto. La verdad es que estamos deseando que llegue el domingo para tratar de resarcirnos, porque sí hay que reconocer que el otro día el equipo no estuvo fino”.

El capitán xerecista avisa de la dificultad de los próximos partidos “porque todo el mundo se juega algo, tanto por arriba como por abajo, y cualquiera te puede ganar, eso debemos tenerlo muy en cuenta, nos queda lo más difícil de la competición”.

Para el zaguero, la asignatura pendiente del equipo está “en cerrar los partidos, nosotros somos los primeros que queremos hacerlo, porque si no, luego pasa como el otro día, que te llegan y te llegan y al final te hacen gol. Es cierto que tanto con el Melilla como con el Linares, no supimos manejar la renta inicial y eso no se puede volver a repetir, debemos ir a por los partidos y cerrarlos”.

Josete es consciente de que el equipo está arriba y con opciones de aspirar a todo “pero los jugadores tenemos que tener la mente fría y tener los pies en el suelo. Somos los primeros en estar ilusionados, pero también sabemos que hay que ir partido a partido, sobre todo en esta fase de la competición”. De cualquier forma, no entiende el pesimismo generado en algún sector de la afición. “Mira el Barcelona, que hace unas semanas parecía que iba a ganar la Liga de calle y ahora es segundo. El fútbol es complicado, por eso debemos seguir trabajando como hasta ahora, pero sin obsesionarnos. Tenemos las mismas posibilidades que todos, pero hay que ir con calma, todavía queda mucho”.

Sobre su próximo rival, la Deportiva Minera, Josete reconoce que “va a ser muy complicado, pero iremos a por todo. Tienen jugadores de mucha calidad y están haciendo un 2026 muy bueno, pero si trabajamos como equipo y somos solidarios atrás, estoy convencido de que sacaremos algo”.

Finalmente, sobre su buena sintonía con Moi, el central asegura que “es un jugador de categoría superior, igual que Guille Campos, es muy fácil entenderse bien con ellos dentro del campo”.