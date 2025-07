Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD: "Máximo en cuatro años tenemos que estar en Segunda División"

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, lanzó un claro mensaje a la plantilla el pasado jueves antes de que el equipo azulino arrancase la pretemporada bajo las órdenes de Diego Galiano: "Somos un club de Segunda RFEF con una afición de Primera". El dirigente xerecista es ambicioso y señala que no disputar el play-off de ascenso este próximo curso "sería un fracaso" y apunta también que "tenemos que estar en Segunda División máximo en un plazo de cuatro años", lo que viene a significar dos ascensos antes de 2030. Se muestra igualmente ilusionado con la plantilla que se ha confeccionado y valora positivamente las buenas relaciones que ahora existen con el Ayuntamiento, gobernado por el mismo partido (PP) que hace más de una década lo 'expulsaba' de Chapín.

A Titín se le ha hecho el período vacacional "un poquito largo por el sabor agridulce que acabamos, tocando con los dedos el objetivo del play-off, acabamos antes y ha sido más tiempo de espera. Estamos con muchas ganas e ilusión. El enfado por no clasificarnos me duró bastante, lo tuvimos muy cerca y como ya he comentado otras veces parece que cuando conseguimos el objetivo matemático de la permanencia hubo relajación y como siempre digo hay que aspirar a lo más alto para poder alcanzar esas metas".

"Si no jugamos este año el play-off sería un fracaso... sin meter presión, pero es así"

El presidente es "superoptimista siempre y vamos con los pies en el suelo, pero hemos hecho un buen equipo, hemos subido el presupuesto y traído jugadores más fuertes, así que el objetivo es el play-off mínimo. Es más, creo que si no jugamos este año el play-off sería un fracaso... sin meter presión, pero es así". De cualquier forma, la categoría se presenta más complicada con equipos como el Recre y el Melilla, el CD Extremadura y los murcianos: "A priori puede parecer más fuerte por nombres, pero visto y comprobado que el año pasado equipos con presupuestos altísimos como San Fernando y Balona descendieron de categoría. Creo que esto se demuestra en el campo y es lo que tenemos que hacer nosotros, demostrar en el campo que somos el Xerez Club Deportivo y no solamente ir con el nombre".

"Diego Galiano tenía mejores ofertas que la nuestra y ha demostrado que quiere triunfar en el Xerez y crecer junto con nosotros"

Gil ve la plantilla "muy compensada, dos jugadores por puesto y de calidad y Diego les va a sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Sabe desde el minuto uno cuál es mi objetivo y tiene ambición y muchísimas ganas porque tenía mejores ofertas que la nuestra y ha demostrado que quiere triunfar en el Xerez y crecer junto con nosotros. La apuesta es fuerte y aunque muchos me llamen loco en un máximo de cuatro años tenemos que estar en Segunda División".

Y con respecto a la campaña de abonados, comenta que "respecto al año pasado estamos duplicando el número y haciendo muchos nuevos. No me gusta hablar de números, pero en una semana estamos rozando los 1.000 socios. El Xerez será lo que los xerecistas quieran, y los xerecistas quieren volver a ver a su equipo en lo más alto. Me marco superar la cifra del año pasado y que rondemos los 7.000 socios".

San Fernando

El San Fernando no se ha inscrito en Tercera ni en División de Honor, el grupo dueño de las acciones de la SAD quiere liquidar el club y ante esta situación, Monchi ha creado un nuevo club con el nombre de San Fernando 1940 que va a partir desde la Tercera Andaluza. El paralelismo con lo que ocurrió en Jerez en 2013 es evidente aunque preguntado por esto, Gil Zarzana comenta que "veo alguna diferencia, el grupo inversor en el San Fernando se ha llevado tres años poniendo muchísimo dinero y me extraña que no quiera que el club continúe porque podría dejarlo en manos de la gente de San Fernando aunque ellos siguieran siendo los dueños, sería una buena opción, pero han decidido no poner el club a la venta ni dejar que lo gestionen y es una lástima y quiero mandar todo el apoyo a la gente de San Fernando. Yo sólo puedo decirles que con lucha y esfuerzo podrán volver donde se merecen. Nosotros jugamos hasta en diez campos porque no sólo nos echaron de la categoría sino de nuestra propia ciudad, allí están al menos todos a una con el Ayuntamiento".

Giro de 180 grados

Precisamente las relaciones con el Ayuntamiento son ahora fluidas y en las próximas semanas se va a plasmar un acuerdo con el Consistorio en forma de convenio para el uso de las instalaciones. El giro de 180 grados con respecto a años anteriores es palmario: "Al final no es tan difícil ver que el Xerez Club Deportivo es el club histórico de la ciudad, el que tiene más masa social y aunque seamos una Sociedad Anónima, los que estamos al frente del club somos jerezanos y xerecistas y nuestros abonados son jerezanos que pagan sus impuestos. Era importante que los políticos abrieran los ojos y darnos por lo menos el mismo trato igualitario que a otros clubes de la ciudad. Más que los partidos políticos son las personas, unas siglas muchas veces no representan a una persona. María José y José Ángel Aparicio nos han puesto muchas facilidades, nos han dado lo que merecíamos. Cierto es que el PP fue el que rompió los convenios que teníamos, pero al final rectificar es de sabios. Al Xerez le daban tan por muerto que hasta los partidos políticos decían "para qué vamos a darle a este club un apoyo si va a desaparecer". Por mucho que les duela a algunos, hemos conseguido cada vez ser más fuertes".