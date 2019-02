Los jugadores del Écija agredidos denunciarán a los aficionados del Xerez CD

Los incidentes que protagonizaron al final del encuentro en el San Pablo ante el Écija varios aficionados radicales del Xerez CD al saltar al terreno de juego y ensarzarse en una pelea con los jugadores del cuadro astigitano está dando la vuelta a España y pueden costar muy caro tanto club como a los seguidores.

Manu Martínez, Carlos Fraile y Lópes fueron los futbolistas del conjunto astigitano que participaron en la trifulca tras un choque que terminó con empate a cero. Los dos primeros acudieron al hospital para ser examinados y recoger un parte de lesiones, mientras que el tercero fue atendido en el propio vestuario, al sufrir un corte en el labio que le provocó que sangrara de forma abundante. Fraile tiene una contusión en la nariz como secuela de uno de los puñetazos que recibió y Manu Martínez terminó con un ojo morado y un fuerte golpe en la nariz.

Los dos futbolistas que pasaron por el hospital presentarán denuncia contra los agresores. "Lo que sucedió en el campo no se puede volver a repetir, esta temporada no es la primera vez que estos seguidores tienen problemas", asegura un Manu Martínez aún asombrado por lo sucedido.

El futbolista detalla que "fue todo muy rápido y ni en caliente me explicaba cómo pasó ni ahora en frío. Cuando el árbitro pitó el final del partido, nos dirigimos a la grada porque vimos pelea para intentar mediar y que nadie saltase al campo pero fue al contrario. Comenzaron a insultarnos, les gritábamos ¿pero dónde vais?, ¿qué vais a hacer?, ¿estáis locos? Y ahí ya saltó uno al campo y pasó lo que pasó. Lo último que pensé cuando me acerqué es que iban a bajar y menos a pegarnos".

Martínez admite que lo está pasando mal porque "la imagen de los clubes se ve empañada y en este caso la culpa es de cuatro que no representan al club ni a la ciudad, creo que tanto la Federación como en el propio Xerez CD tendrían que tomar cartas en el asunto. En el partido no pasó nada".

Por su parte, Custodio Álvarez, delegado del Écija, agradeció al Xerez CD "el comportamiento ejemplar que tuvo con nosotros en todo momento. Desde los jugadores hasta el delegado, todos los que formaban la expedición quisieron ayudar. Aquí, la culpa no es del club, que colaboró, es de tres aficionados que no se supieron comportar. Lo que sucedió fue impresionante y lo que más nos molestó fueron las formas. Ni en el partido en Jerez pasó nada ni aquí tampoco para que se montara este lío. Todos salimos perjudicados. Los jugadores acabaron con diferentes problemas y la decisión de denunciar o no es de ellos, el Écija lamenta todo lo que ha sucedido".