El Juventud Torremolinos gana en Águilas y le hace un favor al Xerez CD

El Juventud Torremolinos se ha convertido en el primer equipo que gana esta temporada en El Rubial. Los de Antonio Calderón se han impuesto al Águilas en el partido de la 25ª jornada que se aplazó hace unas semanas por el temporal que anegó el estadio murciano y se sitúan a un punto del líder La Unión Atlético con 56. Primero y segundo clasificados se medirán dentro de dos jornadas en El Pozuelo en un duelo en el que se van a jugar el ascenso a Primera RFEF.

El conjunto costasoleño, de paso, le ha hecho un favor al Xerez CD, que mantiene su séptima plaza y está a dos del play-off de ascenso. El Águilas, que hace unos días derrotaba al Deportivo en El Rubial, ha desperdiciado la oportunidad de colocarse en la sexta posición igualando a puntos al Estepona, que es quinto. Los blanquiazules habrían adelantado al XCD con un empate -igualando a puntos pero con mejor golaveraje general- o con u triunfo, pero tras sufrir la primera derrota de la temporada en casa -ya no hay invictos como local- se queda un punto por debajo de los xerecistas.

El Juventud Torremolinos ha sido muy superior al Águilas, demostrando por qué está peleando por el ascendo directo pese a ser un equipo recién ascendido. Alejandro Camacho abrió el marcador en una contra letal de los malagueños mediada la primera parte, acabando la jugada Camacho con algo de fortuna, ya que el balón se introducía en la meta de Buigues después de tocar en los dos palos.

Clasificación.

Fran Castillo, el pichichi del Grupo 4, pudo hacer el 0-2 antes del descanso contra un rival que no se acercó con peligro salvo en contadas ocasiones a balón parado. El atacante no falló en la segunda que tuvo, reanudado el juego. Su remate tocaba en un defensa local, que desviaba la trayectoria sin que Buigues pudiera hacer nada por evitar el 0-2. Los minutos finales fueron un quiero y no puedo del Águilas, que se lanzó a un ataque desesperado sin lograr acortar el resultado porque Cuenca evitó el 1-2 ante Chris.