'La suerte se persigue', lema de la campaña de abonados del Xerez CD

El Hotel Villa Jerez ha sido escenario de la presentación de la campaña de abonados del Xerez CD, que con el lema 'La suerte se persigue' busca superar la cifra de 5.000 abonados entre renovaciones y nuevas altas, una cantidad ambiciosa pero alcanzable teniendo en cuenta que Chapín registró la temporada pasada una media superior a los 7.000 aficionados.

El acto de presentación ha estado presidido por el consejo de administración del Xerez CD con Juan Luis Gil Zarzana a la cabeza como máximo dirigente de la entidad azulina, corriendo a cargo de Carlos López, jefe de prensa del club, y Alejandro Calderón, consejero, los detalles de la campaña. También han estado presentes el entrenador del equipo, Diego Galiano, acompañado por los capitanes Adri Rodríguez y Josete, y la visita especial de Javi Katxorro, exjugador del Xerez CD a finales de la década de los 90 y principios de los 2000; y un nutrido grupo de aficionados.

Juan Luis Gil, presidente del club, tomaba primero la palabra para comentar que "este año va a ser muy importante, a nivel deportivo y a nivel institucional estamos trabajando muchísimo y poco a poco van saliendo las cosas que tanto queríamos, tantas cosas que decían que no se podían hacer y al final con esfuerzo y trabajo se consigue. Decir que no hay ya excusas, estamos abriendo el Xerez Club Deportivo a todo el mundo, es la casa de todos y el equipo de nuestra ciudad y es importante que todos vuelvan a la que fue y sigue siendo su casa. Este año vamos a disfrutar mucho".

La campaña

Los precios suben aproximadamente un 10 por ciento con respecto a los de la temporada pasada, siendo algo más baratos para las renovaciones "porque la fidelidad hay que premiarla", sostenía Alejandro Calderón. Igualmente, por 5 euros más, el abonado podrá acudir a los partidos de la sección de baloncesto, cuyo equipo femenino se quedaba la temporada pasada a las puertas del ascenso a Liga Femenina 2.

La presentación ha contado con la presencia de un nutrido grupo de aficionados. / Xerez CD

La entidad habilita la gestión del abono a través de internet. Las renovaciones y altas online se podrán realizar a través de https://xerezcd.compralaentrada.com/ mientras que los que adelantaron la reserva de su abono en la precampaña tendrán que finalizar la gestión de manera presencial en la sede. Igualmente, los abonos de categoría Familiar no estarán disponibles en la página web y solo podrán obtenerse presencialmente.

"El Xerez CD no es un club que espere que su rumbo cambie, sino que lucha e insiste pese a la adversidad. Durante sus 77 años de historia, no han sido pocas las veces que la fortuna dio la espalda a conjunto azulino: hazañas que se escaparon en un abrir y cerrar de ojos, descensos, decisiones injustas y golpes duros tanto dentro como fuera del campo", relataba Carlos López al principio de su alocución. "Sin embargo, la afición siempre ha respondido de la misma manera: levantándose y persistiendo. La reciente noticia de la reducción de más de 8 millones de euros de su histórica deuda con Hacienda, saldando así el 85% de una cantidad global que llegó a rondar los 20 millones, es la prueba fehaciente de que no hay barrera insalvable".

Modalidades

Los carnés, como en anteriores temporadas, se dividen en General, Infantil y Bebé para las tres gradas que se abrirán en Chapín y el Especial y el Rafa Verdú, carnés exclusivos para Tribuna y Preferencia, además del familiar y el carné simpatizante, pensado este último para los aficionados que residan fuera de Jerez y que no pueden asistir regularmente al estadio. El abono Rafa Verdú da derecho a presenciar todos los partidos del Xerez CD como local, tanto los de liga como los de Copa y también los de un posible -play-off.

Igualmente, la entidad pone a disposición de sus abonados palcos privados exclusivos situados en una zona privilegiada del Municipal de Chapín. Los poseedores de palcos durante la pasada temporada tienen preferencia para gestionar la renovación hasta el domingo 20 de julio. La campaña de abonados y sus precios pueden consultarse en la web del Xerez CD.