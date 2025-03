Lasarte: "Me ha gustado el Xerez CD, lo veo como un serio candidato al play-off"

El Almería B llegaba a Chapín este domingo para medirse al Xerez CD en la cuarta plaza de la tabla y se marchó vivo del Municipal gracias a su empate a cero y conservando su puesto de privilegio con 41 puntos, ahora con dos más que Linares y el Deportivo con 39. El cuadro azulino dominó el encuentro, pero le sigue costando la misma vida concretar sus oportunidades y ganar los partidos de casa. Alberto Lasarte, entrenador del filial, se ha mostrado satisfecho con el punto, admite que les dominó el rival, que le gustó el equipo de Checa más ahora que en la primera vuelta, lo considera serio aspirante al play-off y resalta el magnífico ambiente que se vivió en el estadio pese al mal tiempo.

Lasarte afirmó sobre el empate que "analizando el partido el punto es justo. En la primera parte, no nos encontramos nada bien, no estuvimos a gusto en ningún momento y no encontramos nuestro sitio. El Xerez CD, sin tener ocasiones clarísimas, nos embotelló y lanzó seis o siete saques de esquina y muchas faltas laterales y sufrimos, no fuimos nosotros. En el segundo tiempo, sí se vio el partido que esperábamos, con alternativas. Aunque ellos llevaron el dominio, nosotros tratábamos de salir al contragolpe y tuvimos algunas llegadas. Ahí sí se vio un partido bonito y el punto es bueno".

En cuanto al rendimiento de su equipo considera: "Somos un filial y todo es más complicado. En casa ahora estamos muy fuertes y en la primera vuelta era al revés, éramos muy fiables fuera. En este tramo de la competición es muy difícil sumar puntos y más fuera. El resultado de La Unión, con la derrota en el 94 en la última jugada del partido con cierta polémica, nos hizo mucho daño y aquí nos han temblado las piernas un poco al final. La mayoría de mis jugadores son chavales y cuando el estadio se cae con un simple saque de banda, pues es normal que les tiemblen las piernas. Aguantaron bien y estamos contentos. Quedan nueve partidos y hay que seguir peleando. Visitamos al San Fernando y hay que amarrar la salvación, que ya la tenemos virtual, pero hay que sellarla y, luego, a pelear por el play-off, igual que lo va a hacer el Xerez CD".

Igualmente, analizó la jornada y qué espera del tramo final de la competición. "Ahí están los resultados que se han dado esta jornada, menos el Linares, que ha ganado y se ha metido, a todos nos cuesta mucho ganar, esto va a estar muy caro, se va a decidir al final y animo al Xerez CD porque me ha gustado mucho el ambiente. No había estado nunca en Chapín y eso que llevo 25 años en el fútbol, y es un ambiente magnífico, los jugadores lo han disfrutado mucho. Además, se lo he dicho al final a Checa, que el equipo me ha gustado mucho. En la ida me gustó, pero ahora en la vuelta me ha gustado más, ha dado un paso adelante y lo veo como un serio candidato al play-off. Por eso, por la opinión que tengo de ellos, me voy más contento, creo que hemos conseguido frenar la inercia que llevaba el Xerez, nos podía adelantar".