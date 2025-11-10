Leo Vázquez se reivindica ante La Unión: "Estoy contento con mi trabajo, intenté aprovechar mi oportunidad"

El Xerez CD se encuentra en su mejor momento de la temporada. Tras ganar en el Juan Cayuela a La Unión se ha colocado tercero con los mismos 18 puntos que el segundo, el Águilas, pero todos los jugadores están rindiendo a un gran nivel y Diego Galiano, que confía en un mismo bloque sobre el que hace variantes porque es de los que piensan que cuando las cosas funcionan no se tocan, no lo tiene fácil para confeccionar sus alineaciones.

La pasada jornada en Linarejos ante el Linares (2-2) debutó Leo Vázquez, lateral izquierdo de San Fernando que llegó el pasado procedente del Recreativo Granada, que no se había estrenado. En el minuto 54 saltó al verde para suplir a Felipe Chacartegui, que sufrió un derrame articular y foco de tendinosis proximal en el tendón rotuliano, y cumplió bastante bien. Este domingo en tierras murcianas, sin el experimentado defensa, Galiano apostó por él en el Juan Cayuela y demostró que es una alternativa más que fiable.

El futbolista se ha mostrado "muy contento, por fin también se ha dado la oportunidad de ser titular y estoy muy satisfecho con mi trabajo y con el del equipo. Ahora, a seguir mejorando para que puedan llegar más victorias y más minutos, intenté aprovechar mi oportunidad".

Los tres puntos han colocado a los xerecistas en puestos de play-off, posición que premia su buena dinámica, que pasa por seis jornadas sin conocer la derrota, con cuatro triunfos (Recre, Minera, Almería B y La Unión) y dos empates (Melilla y Linares). Bajo el punto de vista del lateral, el equipo lo merecía por trabajo. "Venimos en una buena dinámica, todos somos conscientes de lo que nos jugamos cada jornada, hay que aprovechar el momento y seguir tirando para arriba, aunque todavía queda mucho".

En cuanto al partido frente a La Unión, una escuadra que también aspira a la parte alta y encaraba el partido con los mismos quince puntos de los azulinos, subraya: "Teníamos las ideas claras desde un principio, fuimos a hacer lo que tocaba y creo que hicimos un partido muy completo, que supimos manejar en todo momento. Estamos muy contentos con este triunfo".

Lo de la afición es increíble, gran parte de la victoria se la debemos, estuvo ahí apoyando todo el partido"

De todos modos, la victoria no fue fácil y en algunos momentos al Deportivo le tocó ponerse el mono de trabajo y sufrir. "En los primeros minutos del partido apretaron, pero a partir del cuarto de hora, ya dominamos la pelota. Sabíamos que tienen mucha calidad arriba, jugaban en casa y es lógico que salieran a morder. Pero, como he comentado, supimos manejar los tiempos y una vez que nos hicimos con el control de la pelota, el partido fue nuestro. Terminamos con la sensación de que podíamos haber rematado el partido antes, pero bueno, al final el trabajo dio sus frutos y, aunque corto, nos llevamos el triunfo".

Un grupo de aficionados, pese a los muchos kilómetros que separan Jerez de Totana, acompañó al equipo. La plantilla está encantada con el respaldo de los aficionados y Vázquez subraya que "es increíble, gran parte de la victoria se la debemos a ellos, estuvieron ahí apoyando todo el partido, siempre están en las buenas y en las malas y el triunfo también es por ellos. La pasada semana en Chapín había muchísima gente y la buena dinámica seguro que atrae a muchos más seguidores, que como siempre nos animarán desde el principio para seguir con esta buena dinámica".