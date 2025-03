La lluvia cambia los planes del Xerez CD

Los azulinos han entrenado este jueves finalmente en La Granja y no en Arcos.

El Xerez CD puede sellar este domingo (18:30) en Los Arcos frente al Orihuela su permanencia virtual si saca adelante su partido frente a la escuadra de Pato. Los de Checa, que fuera de casa se están mostrando muy fuertes, aspiran a sumar de tres para superar la barrera de los 40 puntos y soñar con cotas mayores cuando todavía restarían ocho jornadas para el final. El Deportivo tiene 39 puntos y debe plantar cara a un rival que se encuentra todavía en una zona peligrosa de la tabla con 32 puntos, únicamente dos más que la Balona que ocupa plaza de play-out y que cuenta con las bajas por sanción de Inglés, Toner y Pitu y que recupera al delantero Chuli tras cuatro encuentros de castigo.

El Deportivo tenía previsto entrenar este jueves en el Antonio Gallardo de Arcos, que es de césped natural, pero la lluvia ha obligado a los azulinos a cambiar de planes, que finalmente se han ejercitado en las instalaciones de La Granja y no se han desplazado hasta la localidad serrana, que la que ha caído bastante agua, para no dañar el césped.

El único azulino que no ha entrenado con normalidad ha sido el lateral Ramón, que recibió un fuerte golpe en la sesión del miércoles. La plantilla llevará a cabo este viernes una nueva sesión de trabajo y el sábado la última, justo antes de poner rumbo a tierras alicantinas en autocar para el compromiso del domingo. El entrenador xerecista lleva dos semanas apostando por el mismo once, podría repetir por tercera jornada y también salir con defensa de tres. Sería la primera vez que lo hace desde que llegó al Deportivo, ya que al nazareno le gusta realizar variantes y casi nunca se decanta por los mismos once de inicio.