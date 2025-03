El Orihuela pierde a sus dos centrales titulares para recibir al Xerez CD

El Xerez CD prepara ya su partido de este domingo (18:30) en Los Arcos frente al Orihuela, en una cita en la que intentará resarcirse del empate a cero frente al Almería B en Chapín en un encuentro en el que dominó a su rival, pero en el que no fue capaz de abrir la lata. Al Deportivo esta temporada le está costando mucho sacar adelante los choques como local, pero es el mejor equipo a domicilio y viaja a tierras alicantinas con el objetivo de seguir demostrándolo y de sumar de tres para atar la permanencia virtualmente cuando ya restarían solo ocho jornadas para el final de la competición y comenzar a pensar en una zona de play-off en la que ha estado durante gran parte de la competición. Ahora, con 39 puntos, los mismos que el Linares que es el quinto, está fuera y es sexto.

Los azulinos, que regresan a Orihuela 34 años después, se van a encontrar con un rival totalmente diferente al de la primera vuelta en Chapín en un partido que perdieron por 0-2. Los escorpiones han cambiado de entrenador, Pato lleva al frente del plantel tres jornadas y por cambiar ha variado hasta el sistema de juego y ha pasado a actuar con línea de cuatro en lugar de con tres centrales y dos carrileros como hacía José Ramón Rodríguez.

Además, al nuevo técnico de los alicantinos se le han acumulado para esta jornada las bajas por sanción. El pasado domingo, en el compromiso su equipo ganó al Cádiz Mirandilla por 1-0, vieron la quinta amarilla los dos centrales titulares, Kevin Toner y Pedro Inglés y también el extremo zurdo Pitu, que es el pichichi del equipo, vio la amonestación en el banquillo y no llegó a jugar. Las bajas en defensa son importantes, ya que los dos jugadores habían sido titulares con Pato desde su llegada y el preparador confía especialmente en Inglés, que se ha convertido en el líder sobre el verde desde su aterrizaje en la entidad.

El atacante, que ha anotado tres de sus ocho dianas desde el punto de penalti y que le hizo un hat-trick al Villanovense (4-1), fue titular ante el Juventud Torremolinos y completó los 90 minutos. Para suplir su ausencia, el entrenador tiene una buena noticia, el alta del delantero Manuel Jesús Vázquez 'Chuli', que ya ha cumplido la sanción de tres encuentros que le cayeron por su expulsión con roja directa en el partido que el Orihuela empató a uno en La Condomina contra el UCAM.

El punta onubense, que ha marcado cinco goles, es el segundo máximo anotador del equipo y una pieza importante por su gran trabajo de desgaste y experiencia, ya que ha pasado por equipos como Recreativo de Huelva, Betis o Getafe, participó en una trifulca al final del choque con Yeremy y le salió caro. Se perdió el último partido en el banquillo del anterior técnico (Estepona, 1-1) y los dos de Pato (Juventud Torremolinos, 2-1) y Cádiz Mirandilla (1-0), con lo que tiene la oportunidad de estrenarse con el nuevo preparador.

El Orihuela respiró el domingo con su victoria ante el filial amarillo y se ha ido a los 32 puntos, dos por encima del play-out que ocupa la Balona con 30, pero no tiene los deberes hechos ni mucho menos y quiere atar la permanencia cuanto antes para no sufrir. El club sabe que el plantel se juega mucho y ha hecho un llamamiento a la afición para que Los Arcos se convierta en una caldera. Para ello, ha lanzado promociones de entradas a precios reducidos para sus socios y los no abonados.