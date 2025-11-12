El Lorca Deportiva gana el aplazado al Puente Genil y llega a Chapín con cuatro victorias seguidas

El Lorca Deportiva se ha impuesto por un gol a cero al Salerm Puente Genil en el encuentro aplazado de la octava jornada y llegará a Chapín en un excelente momento de forma después de sumar cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas. Un gol de Naranjo le bastó al equipo murciano para sumar otros tres puntos y sacar a su equipo del puesto de play-out, al que cae ahora el cuadro pontano, y situarlo en la décima plaza con 15 unidades.

Los murcianos, que en las seis primeras jornadas sólo habían logrado tres empates y sufrido otras tantas derrotas, son ahora uno de los equipos más en forma del campeonato junto con el Xerez CD, que suma seis compromisos sin perder, y el Yeclano, con cinco partidos sin perder en los que ha sumado 13 de 15 posibles. Por contra, el Puente Genil, que había iniciado la temporada con dos victorias (Xerez CD y Recreativo), sólo ha conseguido un triunfo en las ocho restantes jornadas, en las que sólo ha anotado dos goles.

Naranjo adelantaba a los murcianos a los 17 minutos de partido haciendo el 1-0 y apenas algunos después Acevedo estaba a punto de poner más distancia en el marcador. Álvaro Cejudo no lo veía nada claro y a la media hora realizaba los dos primeros cambios dando entrada a Carlos Ramiro y Salva Vegas por Azael y Diego Merino, una forma como otra cualquiera de reconocer que se había equivocado con la alineación y el plan de partido. Poco más de sí dio la primera mitad de un partido dominado por el equipo de Sebas López.

Clasificación.

La segunda mitad arrancó con una clarísima ocasión para Alan que fue un aviso de las intenciones del cuadro pontano. Tommy Montenegro y Zaca también rozaron el gol, sobre todo en un mano a mano de este último que salvó Fran Árbol. El marcador no se movió y el Lorca llegará a Chapín con la moral por las nubes ante un Xerez CD que buscará la séptima jornada sin perder.