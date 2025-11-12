El Xerez CD de Diego Galiano ya supera al de Checa

El Xerez CD atraviesa un extraordinario momento de forma que quiere continuar este próximo domingo en el duelo que debe afrontar en Chapín a partir de las seis de la tarde contra el Lorca Deportiva. Los xerecistas regresan al 'templo' después de dos salidas consecutivas exigentes, Linarejos y el Juan Cayuela de Totana para medirse respectivamente a Linares Deportivo y La Unión Atlético, encuentros que ha saldado con cuatro puntos de seis posibles, dando un golpe de autoridad y ascendiendo a la tercera plaza empatados con el Águilas y a tres puntos del liderato, que ostenta el CD Etremadura.

El Deportivo sólo ha sufrido dos derrotas desde que arrancase la competición a principios del mes de septiembre, en la jornada inaugural en el Manuel Polinario de Puente Genil y en la cuarta jornada frente al Estepona, que supuso el primer tropiezo en Chapín ante un equipo que se llevó los tres puntos en el descuento y que, pese a que sumaba su primer triunfo, prescindía de su entonces técnico, Mikel Llorente.

A partir de entonces, el Xerez CD ha encadenado seis partidos sin perder, pasando ya por los exigentes campos de Recreativo de Huelva (1-2), Melilla (1-1), Linares Deportivo (2-2) y La Unión (0-1), además de sacar adelante sus compromisos en casa frente a una Deportiva Minera que por entonces llegaba a Jerez líder (1-0) y Almería B (1-0). De esta manera, los xerecistas han igualado la mejor racha de partidos sin perder en Segunda RFEF que conseguían la pasada temporada entre las jornadas 14 y 19.

En aquella ocasión, los azulinos firmaban 16 puntos de 18 posibles ganando a Don Benito, Villanovense, Linares Deportivo, UCAM Murcia y Granada Atlético, cediendo un empate como local en el derbi contra el Xerez DFC. En la presente campaña, los de Diego Galiano firman 14 puntos de 18 posibles, estando también invictos en esta serie que quieren prolongar este domingo sumando la séptima jornada consecutiva sin perder -que sería su mejor racha en Segunda RFEF- y tres puntos que les permitan seguir la estela del líder.

Pero es que además, el Xerez CD de Diego Galiano ya mejora al Deportivo de José Carlos Romero 'Checa' en este primer tramo de liga. En efecto, disputadas las diez primeras jornadas, los jerezanos suman 18 puntos de 30 posibles, mientras que a estas alturas de liga hace un año el equipo que entrenaba Checa sólo tenía 13 unidades en su casillero, tras un inicio fulgurante en el que logró 12 en las cinco primeras jornadas y sólo 1 en las cinco restantes, una mala dinámica con cuatro derrotas contra Antoniano, Almería B, Orihuela y San Fernando y un empate en Chapín contra el Cádiz Mirandilla. Fruto de esta racha, el equipo se situaba marcando la permanencia con 8 goles a favor y 9 en contra.

En cambio, en el curso presente, los xerecistas son terceros con cinco puntos más que a estas mismas alturas de campaña, pisan por primera vez zona de play-off de ascenso y las sensaciones son que el equipo va de menos a más conforme avanza la liga pese a que ha tenido contratiempos, sobre todo en defensa con las ausencias por lesión de Josete, Chacargeui y Ricky. El equipo, además, suma dos tantos más que la pasada temporada (11) y también ha encajado dos menos (7) habiendo dejado la portería a cero ya en cinco ocasiones, por las dos veces que lo había hecho el ejercicio pasado después de las diez primeras jornadas disputadas.