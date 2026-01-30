Marcos, ilusionado de llegar a un club “en el que espero crecer”

El segundo refuerzo invernal del Xerez CD, el portero Marcos Alconchel, fue presentado ayer en la sede del club, una presentación que contó con la presencia del propio jugador, el director deportivo Miguel Ángel Gutiérrez y Andrés Díaz, representante de la empresa Palmaréz.

Gutiérrez calificó al joven futbolista, de sólo 19 años 1’91 de altura, como “un portero de gran proyección” y seguidamente agradeció al Real Betis, “su predisposición a dejarlo probar con nosotros”.

“Llegó hace tres semanas, y casi desde el principio vimos que es un chaval que, pese a su juventud, tiene condiciones. Es de Los Barrios, le hacía ilusión venir al Xerez y va a ser un activo del club a partir de ahora”.

El portero, que ha firmado por lo que queda de temporada y una más, reconoció sentirse “muy contento” por firmar por el club xerecista, y puntualizó que “desde el primer momento me he sentido muy arropado por todos los compañeros”.

Al hablar de sus virtudes, Marcos admitió que “lo mejor que tengo es la tranquilidad dentro del campo, pero también soy un portero con buenos reflejos, me manejo bien con los pies y voy muy bien en el juego aéreo”.

El meta agradeció “el apoyo de Ángel de la Calzada” desde que llegó al club y confesó que “mi objetivo es trabajar y esperar mi oportunidad para tratar de ayudar al equipo a subir a 1ª RFEF”. Por último, reconoció que una de las cosas que más le ha sorprendido “ha sido la afición en Chapín”.