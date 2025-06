Mati Castillo, opción para el ataque del Xerez CD

El Xerez CD continúa trabajando en la confección de la plantilla de cara a la temporada 25/26 en la que Diego Galiano estará al frente del equipo azulino con el objetivo de pelear por el ascenso a Primera Federación. Los xerecistas quieren ir despacito y con buena letra, ha anunciado las renovaciones del meta Antonio Santos, el central Josete Malagón, los centrocampistas Charaf y Adri Rodríguez y el delantero centro Nané, mientras que tienen contrato en vigor y en principio iniciarán la pretemporada Manu de la Lama y Dani Lidueña.

Además, la entidad ha anunciado los fichajes de Guille Campos, Felipe Chacartegui, Jaime López (los tres procedentes del Atlético Antoniano) e Ismael Gutiérrez (Linares Deportivo), tiene un acuerdo también con Javi Rodríguez (también del Antoniano), con el sub23 del Utrera Álex Fernández y con el portero Ángel de la Calzada, la pasada temporada en el San Fernando. En total, 14 futbolistas.

El club azulino tiene todavía bastante trabajo por delante para completar la plantilla, debe reforzar entre otros puestos el de delantero y tiene como interesante opción la del atacante Mati Castillo. El cántabro se mueve tanto en ambas bandas como en la mediapunta y también puede jugar como hombre más adelantado, un futbolista que por su versatilidad está teniendo ofrecimientos, entre ellos el del Xerez CD. El santanderino cumplirá 24 años el próximo mes de julio y ha jugado esta pasada campaña en el Estepona, actuando 27 partidos y 15 de ellos como titular, anotando dos goles en 1.364 minutos, incluyendo dos partidos de Copa del Rey y de la fase de ascenso además de los de Liga.

Al Estepona llegó procedente del Deportivo de la Coruña, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. En el Fabril, del Grupo 1 de Segunda RFEF, anotó 8 tantos en la 23/24 y un curso antes llegaba a la cifra de 18 dianas en el Albericia del Grupo 3 de Tercera RFEF, donde se destapó como goleador.

Castillo no es el único jugador del Estepona al que el XCD ha echado el ojo. El club azulino también estaba interesado en el lateral derecho Antonio Marín, futbolista que ha sido titular indiscutible tanto para Miguel Riera como para Carlos Cura. El defensa alcanzó los 2.500 minutos esta temporada en la que marcó tres goles. Sin embargo, las pretensiones económicas se salen del presupuesto del Xerez CD y el zaguero está cerca de renovar por el club malagueño.

Adolfo no sigue

Por otro lado, Adolfo no va a continuar en el Xerez CD esta próxima temporada. El central cordobés llegó al Deportivo tras una temporada en El Palo y alternó suplencias con titularidades, jugando 18 partidos, 16 de ellos como titular para casi 1.300 minutos, siendo el tercer central del equipo por detrás de Josete y Geovanni, otro de los que no continúan en el club azulino, que hasta el momento ha dado ya nueve bajas -la de Adolfo aún no la ha anunciado-, que son Isma Gil, Ramón García, Geovanni, Paco Torres, Miguel Reina, Iago Díaz, Diego Domínguez, David Santisteban y Misffut. Además, el fin de semana ha pasado y no ha habido avances en las gestiones de Ricky y Armengol, que siguen sin responder a las ofertas de renovación del Deportivo. Y, por último, el club no contempla la opción de Taufek, jugador que estuvo cedido la pasada campaña por el Ceuta en la segunda vuelta.