La metamorfosis del Xerez CD

¿Qué le está pasando al Xerez CD en liga? Es la pregunta del millón, la que todos los aficionados azulinos se están haciendo desde hace unas semanas. Falta de gol, escasa confianza, el equipo no genera, se ronda el área pero no concreta, bajón físico, mala planificación deportiva, no hay extremos... Se oye y se lee de todo en foros y tertulias. Lo cierto es que el Deportivo no es el de las primeras jornadas, cuando todo era miel sobre hojuelas, la pelotita entraba y el juego venía acompañado de resultados.

La metamorfosis del equipo es evidente. Ha pasado de estar en lo más alto de la clasificación a situarse a sólo dos puntos del descenso a Tercera RFEF, una categoría a la que, por razones obvias, no puede permitirse regresar. La viabilidad del club va en ello. La racha de los azulinos es muy negativa. Sólo ha sumado un punto de los últimos 15 posibles y además se le hace de noche cuando se acerca al marco contrario: un sólo gol y al colista Cádiz Mirandilla en los últimos cinco encuentros, seis si se cuenta el de Copa contra el Ceuta.

Cumplido el ecuador de la primera vuelta, el Deportivo ha pasado de ser el líder de la categoría a ser el colista si las diez primeras jornadas se dividen en dos tramos: 12 puntos de 15 posibles en las cinco primeras y sólo 1 en las cinco últimas; siete goles a favor y tres en contra por uno anotado y seis encajados en las siguientes. Como advierte Checa, les cuesta hacer gol pero también dejar la portería a cero.

Inicio ilusionante

Los xerecistas iniciaron la temporada recibiendo en Chapín al UCAM Murcia, que le dio un 'baño' en la primera media hora de partido a los de Checa y se adelantaron con un gol de penalti transformado por Urcelay. El equipo supo recomponerse, igualó fuerzas y a partir del minuto 30 creció, empatando Iago Díaz justo antes del descanso. En la reanudación, el único equipo que existió sobre el césped fue el Deportivo, que mucho más entero físicamente que su rival anotaba el 2-1 en el último minuto con un golazo de Miguel Reina. Mejor no podían empezar las cosas en la nueva categoría. Una semana más tarde, los jerezanos visitaban la Ciudad Deportiva del Granada, realizaban un partido muy completo, serios en defensa y con profundidad en ataque, aunque sus ocasiones en la primera mitad. El partido se decidía en una jugada de estrategia que remachaba David Santisteban a siete minutos del 90. Seis puntos de seis y coliderato empatado a puntos con Linares Deportivo y Deportiva Minera.

Clasificación de las cinco primeras jornadas.

El primer revés llegaba en la tercera jornada y en Chapín ante un Estepona que hasta entonces sólo había sumado el punto que obtuvo en la primera jornada contra el Xerez DFC. Los malagueños se defendieron como gato panza arriba todo el partido ante un Deportivo que perdonó varias ocasiones claras hasta que en el minuto 90, con el equipo abierto y volcado en ataque, un error de David García en el centro del campo lo aprovechaba Marchena para anotar desde 45 metros ante la posición adelantada de Isma Gil. La derrota, por cómo se dio el partido, se consideró un accidente, aunque el equipo ya dio signos de tener pocas alternativas a su esquema habitual de juego.

Liderato

El Deportivo encauzó la derrota contra el Estepona con dos triunfos consecutivos, el primero en casa de La Unión Atlético gracias de nuevo a un gol de Santisteban en el tramo final del encuentro y a la goleada al Juventud Torremolinos en Chapín (3-1). Con estos seis puntos sumados de una tacada, el equipo de Checa se colocaba al frente de la clasificación con 12 puntos empatado con el Linares, aunque con mejor golaveraje general que los del Santo Reino. A esas alturas de competición, los xerecistas habían anotado 7 goles y encajado 3.

El primero de los tres tropiezos a domicilio consecutivos llegaba una semana después en Lebrija ante el Atlético Antoniano. Los azulinos, en un campo de reducidas dimensiones al que no se adaptaron en ningún momento, caían por la mínima por un penalti cometido por Adolfo y que transformaba el exxerecista Óscar Jiménez y el árbitro le escamoteaba otro clarísimo a Ricky que podría haber significado el empate. Pese a la derrota, el Deportivo mantuvo el liderato porque el Linares también cedía ante la Deportiva Minera y defendía por segunda semana su privilegiada plaza ante el Mirandilla, primero contra último. El XCD las tuvo de todos los colores, pero el que se adelantó fue el filial cadista a un cuarto de hora del final. Ricky, de cabeza, hacía el empate y en el descuento Misffut y Armengol fallaban dos ocasiones clarísimas. La suerte había cambiado y el equipo bajaba a la cuarta plaza.

Colista de las cinco últimas jornadas

Luego han llegado tres derrotas consecutivas frente a Almería B, Orihuela y San Fernando que no sólo han descabalgado a los azulinos de la zona alta, sino que les acercan a la zona de descenso. Frente al filial almeriense, el Deportivo realizó una primera media hora buena, teniendo varias oportunidades para ponerse por delante. Como le viene sucediendo en las últimas semanas, no vio puerta y el Almería B enchufó la primera que tuvo. Posteriormente, el equipo se vio incapaz de penetrar la defensa albirroja y a la contra le pudo caer algún gol más. Frente al Orihuela, en Chapín, el XCD mostró su peor cara, no pudo en ningún momento con un rival que plantó una defensa de cinco y cerró los espacios por dentro a un equipo sin extremos. 0-2, sensación de impotencia, pitos en la grada y algún aficionado pidiendo la destitución del entrenador. La última derrota ha sido en San Fernando ante un rival que comenzaba la jornada en puesto de descenso y que atravesaba una crisis deportiva galopante después de cinco derrotas consecutivas. Los de Checa fueron de más a menos, sólo dispararon una vez entre los tres palos y Julio Iglesias, con un golazo de falta, sentenciaba. El domingo ante el Águilas, oportunidad para revertir esta mala situación.