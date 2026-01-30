Miguel Ángel Gutiérrez, director deportivo, no cierra la puerta a más refuerzos

Miguel Ángel Gutiérrez, director deportivo azulino, no ha descartado este viernes, en la presentación del portero Marcos Alconchel, la llegada de más jugadores de aquí a las doce de la noche del próximo lunes cuando se cierre el mercado de fichajes en nuestro país.

“Siempre estamos trabajando en reforzar el equipo de cara al futuro, y no vamos a parar. Personalmente, estoy muy contento con la ventana de invierno que hemos hecho, y bueno, sólo espero que nos respeten las lesiones, y que sigamos siendo una familia, porque creo que así se podrán cumplir los objetivos. De cualquier forma, ya digo que somos el Xerez CD y no estamos nunca cerrados, debemos estar atentos a los movimientos del mercado”.

Gutiérrez no quiso ayer hacer público el nombre del futbolista que tendrá que rescindir su contrato para que pueda ser inscrito Chuma, si bien ha podido saber este Diario que todas miradas apuntan a Hugo Díaz. El jugador gallego, que recaló en el Deportivo a finales del pasado mes de agosto, no ha acabado de asentarse en el equipo y su concurso ha sido escaso, por lo que su salida de la entidad parece inminente.

Con la llegada del ariete sevillano, el club está obligado a dar una baja senior, toda vez que a día de hoy cuenta con 17 jugadores de más de 23 años, y la Federación solamente permite 16.

Este hecho, unido a las salidas en las últimas semanas de Mancheño y Manu de la Lama, dos sub'23, invita a pensar que en caso de llegar algún jugador más, sería sub'23.