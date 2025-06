“Estoy viviendo un sueño en el club de toda mi vida”

Miguel Ángel Gutiérrez es desde hace unos días el nuevo hombre fuerte en la parcela de la dirección deportiva del Xerez CD tras la marcha de Miguel Ángel Rondán a la Balompédica Linense. ‘Gallo’, apelativo por el que se le conoce, repasa sus primeros días en una función que conoce al haber estado codo con codo con el vallense y Checa. Señala que el objetivo es el ascenso pero "yendo con pies de plomo" y habla maravillas de Diego Galiano: "Al salir de la primera entrevista Miguel Ángel y yo nos miramos y dijimos "este es". Afirma que se siente preparado y cualificado para ejercer la nueva función, va a prepararse para obtener el título y señala que "para mí esto es una gran oportunidad a la vez que una enorme responsabilidad".

Pregunta.Para empezar y quien no te conozca, ¿quién es Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo'?

Respuesta.Miguel Ángel Gutiérrez es un aficionado del Xerez Club Deportivo de toda la vida, de aquí, jerezano, 45 años, me conoce mucha gente, tengo un negocio de hostelería y aficionado al Xerez de toda la vida. Mis primeros recuerdos, de cuando mi abuela me llevaba porque vendía cupones en Jerez 74 y conocía a muchos jugadores del Xerez, le compraban cupones a ella, que vendía en La Sacristía. Me acuerdo perfectamente de que le venía por ejemplo a Irulegui. Llevo colaborando con el club desde hace seis o siete años desde que el negocio empezó a funcionar y hace tres años Titín me dio la oportunidad de entrar y ayudar, empecé en la parcela deportiva pero no en primer plano, era el enlace entre la directiva, el cuerpo técnico y dirección deportiva. Soy un chaval con un temperamento importante, pero me considero buena persona y amigo de mis amigos y creo que soy un tío muy leal a mi trabajo, a las personas que me rodean y mi entorno.

P.Y consejero.

R.También por la situación que tiene el club. No soy director deportivo como tal, pero estoy en funciones como dije el día de la despedida de Miguel Ángel. Creo que es un puesto importante, pero ahora no es lo más importante, porque hemos traído un míster que conoce la categoría perfectamente y que me va a ayudar muchísimo en la confección de la plantilla. Ahora mismo, estamos en ese proceso.

P.¿Está ilusionado con esta nueva etapa?

R.Esto para mí es una oportunidad, estar en este puesto en el club de mi vida es un privilegio, una oportunidad y también una responsabilidad muy grande. Estoy viviendo unos días inolvidables, estoy ilusionado, con ganas y creo que cualificado, tengo mucho que dar de todo lo que he aprendido. Pero estoy supercontento, me he sentido abrumado por tantas muestras de apoyo de gente de fútbol de Jerez, de antiguos jugadores de la época de Segunda y Primera con los que mantengo vínculos, me han dado la enhorabuena y estoy viviendo un sueño.

Miguel Ángel Gutiérrez, en un momento de la entrevista. / Manuel Aranda

P.¿Qué ha aprendido en estos años junto a Miguel Ángel Rondán?

R.Con Miguel Ángel he tenido un máster y también me gustaría agradecer a Checa, porque es un tío de fútbol, ha trabajado de manera indirecta en temas de representación y me ha dado ciertos conocimientos y detalles que se me han quedado marcadas, entender un poco más al futbolista, porque son especiales, chavales jóvenes y conocer al futbolista siempre es importante. Miguel Ángel en su aprvela es un bicho, tiene muchas tablas, y cada uno tenemos nuestra característica y si me tengo que definir en pocas palabras soy un tío que va de frente. Entré hace tres años aquí con una situación económica complicada, llegué con una carpeta, una deuda de jugadores y un 30% de lo que le podíamos pagar. En tres años nunca he faltado a mi palabra y creo que eso es muy importante. Los impagos eran una cosa que estaba instalada todos los años y hemos ganado en confianza. Yo hoy levanto un teléfono y hablo con un representante y saben que soy un tío de palabra, que no fallo y que el Xerez hoy día es un club en el que se puede confiar. Se ha ganado en credibilidad. Los futbolistas se conocen, se hablan y las referencias del Xerez están ahí.

P.¿Qué es lo primero que se mira para firmar a un futbolista aparte de sus cualidades deportivas?

R.El primer año fue para mí el más duro y en el que más aprendizaje tuve. Era un aficionado que llega nuevo. Empezamos a firmar nombres y, sinceramente, hicimos un buen equipo pero un mal vestuario, ese vestuario hasta la llegada de Miguel Ángel lo pasamos muy jodido, se hicieron bandos, hubo muchos problemas internos entre líderes del vestuario. Lo que más me gustó de la primera reunión de Diego y en lo que coincidimos es que quiere buenos profesionales y buenas personas y eso para mí es innegociable. Todo es más fácil teniendo un buen grupo de personas.

P.Eso ha pasado en los dos años de Checa, o era algo que se hablaba.

R.Ha habido una piña. Habrá habido algún que otro desajuste porque hay 24 personas y cada uno es de su padre y de su madre, el grupo ha sido uno de los mayores éxitos. Lo consiguió Checa y es lo que queremos con Diego. El vestuario es sagrado y él lo ha dicho en la rueda de prensa de presentación, sabe lo que no quiere y no quiere un futbolista que sólo mire por él y no lo haga por el compañero... Eso va a fuego marcado. Diego tiene las ideas bastante claras, es un tío estricto, exigente con su gente.

P.¿Por qué no sigue Checa teniendo dos años sobre la mesa para renovar?

R.Ha sido su decisión, personal y a su misma familia a descuadró cuando lo anunció el fatídico día que no entramos en play-off. Lo tenía hablado con la plantilla, que si no clasificaba al equipo para la fase de ascenso para él era una decepción enorme, una desilusión muy grande y no iba a continuar. Nos ha dado mucho en estos dos años y estoy superagradecido a él y le deseo los mayores éxitos posibles. Lo considero un xerecista más porque él me lo hace saber así, va a querer siempre lo mejor para el Xerez y me consta que nos quiere mucho. Ha dejado huella aquí, lo vamos a echar mucho de menos, pero sé que él también nos va a echar mucho de menos a nosotros.

P.¿Y por qué Diego Galiano?

R.Hemos tenido reuniones con varios entrenadores, pero sinceramente lo digo, tanto Miguel Ángel como yo teníamos nuestras dudas. Con Diego estuvimos dos horas y media reunidos y cuando salimos de ese encuentro los dos, que íbamos en el mismo coche, nos miramos a la cara y dijimos "este es". Un tío que tiene las cosas superclaras, es un currante, nos explica su plan de trabajo y es 24/7 por esto, se desvive. ¿Amarrategui? Esos comentarios a mí me dan risa. Diego Galiano habrá que verlo ahora en la tesitura que está ahora, en el club que está y con los jugadores que va a tener. Y tengo ganas de verlo en Chapín, siendo un equipo valiente como nos ha dicho y con buenos futbolistas. No tengo la menor duda de que vamos a dar mucha guerra. Y esto es como todo, los resultados le avalan, han sido una locura. Hemos congeniado.

Gallo, muy sonriente, está muy ilusionado con su nueva faceta y las posibilidades del equipo. / Manuel Aranda

P.Se le ha hablado claro del objetivo.

R.Obvio. El club este año va a hacer un esfuerzo un poco más grande en lo económico y con las herramientas que le hemos ofrecido y el presupuesto que vamos a tener, él está convencido de que vamos a lograr el objetivo, pero desde la tranquilidad y el día a día, como él dice hay que ganar el primer partido de entrenamiento y a partir de ahí seguir ganando.

P.Llega un entrenador nuevo, hay que hacer un equipo nuevo y los que se queden tendrán que adaptarse a un rdtilo diferente. La temporada pasada el Antoniano inició el curso titubeante y al final acabó cuarto y jugando la fase de ascenso. Aquí puede ocurrir lo mismo, que no se arranque bien y ya sabemos cómo es la afición de exigente. ¿El mensaje es el de tener tranquilidad si las cosas no marchan al principio?

R.Como ocurrió con Checa hace dos años. No le ganábamos a nadie en pretemporada ni en la Copa RFAF y había gente que quería que no siguiera antes de empezar la liga. El fútbol hoy día es ganar, ganar y ganar, hay muchas prisas, pero la confianza es plena en lo que estamos haciendo, un proyecto sólido y con un entrenador que me parece muy bueno que le saca el máximo rendimiento a sus futbolistas. Y a partir de ahí, el mensaje a la afición es que se ilusione, que vamos a hacer un equipo ilusionante para hacer una campaña bonita y llegar a las máximas cotas.

P.¿Va a cambiar mucho la plantilla?

R.Con nosotros se queda Juan Pedro y Diego, que trae su propio cuerpo técnico, quiere tener una reunión con él para escuchar su opinión sobre ciertos jugadores de los que pueda tener alguna duda sobre su continuidad. A partir de esta semana iremos comunicando renovaciones y jugadores que no siguen. Vamos a cambiar cosas, bastantes cosas, porque el tipo o la forma de juego de Diego requiere otros perfiles. Nos quedamos con una base del año pasado y a partir de ahí firmar lo que creamos mejor.

P.Para ir terminando, ¿sueña con el ascenso a Primera RFEF?

R.Sueño y, siendo realista, creo que estamos poniendo las bases para hacerlo. Me hubiera encantado ascender este año, pero tenemos que ser sensatos y realistas, este primer año en Segunda Federación nos ha venido de lujo para coger consistencia como club, ha sido un aprendizaje, el Xerez tiene muchos años de historia, pero nosotros no tenemos tanta experiencia. Estamos muy ilusionados y no es que no descarte, es que es nuestro objetivo, pero con pies de plomo, haciendo una buena base, poquito a poco, trabajando mucho.

P.Y con 7.000 personas de media en Chapín, ¿es más fácil o más difícil?

R.Hay una ilusión tremenda en la ciudad. Trabajo en la hostelería y te vienen a montar mesas de comuniones con motivos del Xerez Club Deportivo y eso era impensable hace años, la afición ha despertado y ese ha sido el mayor logro y se ha conseguido después de muchos esfuerzos y sacrificios.

P.¿Están suficientemente reconocidos esos esfuerzos y sacrificios?

R.Creo que sí. Tengo una máxima, siempre hay una minoría que hace mucho ruido. Jerez ya sabemos qué es una plaza complicada. Publicásteis que el Xerez no había tenido un entrenador dos años seguidos desde Schuster y ahí te das cuenta de cómo es esta plaza. Este año tengo una secuencia muy marcada: minuto 60 contra el Don Benito ganando 1-0 y parte de nuestra afición estaba pitando. Y tenemos jugadores muy jóvenes que no han pasado de jugar en Tercera o con 500 personas en un campo y eso es muy complicado de gestionar. Es una ventaja jugar ante tanta afición, pero si no se gestiona bien se puede convertir en algunos momentos en un problema.