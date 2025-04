Miguel Ángel Rondán: "Ofrecer el play-off a nuestra afición sería el mejor regalo posible"

Miguel Ángel Rondán regresó al Xerez CD para hacerse cargo nuevamente de la dirección deportiva del club en la recta final de la temporada 22/23, cuando el Deportivo se encontraba en una delicada situación deportiva en Tercera. Dos campañas más tarde, el equipo se encuentra salvado en Segunda RFEF, tras lograr un brillante ascenso el anterior ejercicio de forma directa como campeón del Grupo X, y con opciones de disputar el play-off de ascenso a Primera Federación cuando faltan cinco jornadas para el final del curso. El 'capi', artífice de la plantilla del glorioso ascenso a Primera División , reconoce que no ha sido fácil y que lo que han logrado Checa y los jugadores es para hacérselo mirar si se tiene en cuenta el potencial de muchos de los equipos que integran este Grupo IV de Segunda RFEF.

Rondán admite que "la permanencia era el objetivo real de esta temporada, no podemos olvidar que somos un recién ascendido y que hay clubes en este grupo con un potencial enorme. Desde el inicio de la temporada, poco a poco, el equipo ha ido creciendo, conseguimos el objetivo prioritario a falta de siete jornadas y la campaña hay que considerarla un éxito rotundo. Ahora, en este situación y viendo la capacidad que tienen estos jugadores queremos más, queremos disputar el play-off como sea. Sería el mejor regalo posible a nuestra afición. Sinceramente, hacía muchísimos años que no veía tanta ilusión entre tanta gente. Estamos disfrutando muchísimo, nos sentimos muy felices cuando vemos mayores, jóvenes, niños y muchísimas mujeres han recuperado la ilusión por el fútbol. Chapín está registrando entradas que no teníamos en muchos partidos de Segunda División".

El Deportivo, tras el triunfo del domingo ante la Minera, se colocó séptimo con 45 puntos, a uno del Antoniano, que es quinto y marca la frontera de la fase de ascenso. El calendario de los azulinos es asequible, con los tres próximos partidos ante rivales que ocupan plaza de descenso. El técnico xerecista apuesta por hacer cuentas jornada a jornada. "No me fijo en ese, partido a partido y punto a punto. Nuestro único objetivo ahora mismo es afrontar con las máximas garantías el encuentro en La Línea y luego, veremos. En esta categoría ya ha quedado demostrado que cualquiera le gana a cualquiera y, nosotros mismos, hemos sido capaces de hacer daño a equipos de arriba y sufrir con los de abajo. Hay que ser prudentes y respetar al máximo a todos los rivales. De todos modos, a priori, nuestro calendario puede parecer más asequible que el de otros rivales con la clasificación en la mano".

El director deportivo xerecista ha disputado infinidad de derbis provinciales ante la Balona, con buenos y malos recuerdos, y el compromiso de este domingo lo espera "difícil, ante un rival que se la juega. Era una plantilla confeccionada para estar arriba, no le han salido las cosas, ha cambiado varias veces de entrenador y se ha ido complicando hasta llegar a esta delicada situación. Cuenta con buenos jugadores y no nos lo van a poner fácil, tendremos que estar concentrados y jugar un poco con su ansiedad. Tenemos que afrontar el partido con la intención de sacar el mejor resultado posible, pero son confianzas".

Lógicamente, no se esperaba que los albinegros "estuviesen a estas alturas en esta situación y no es el único equipo importante del grupo que se ve en esta situación, el fútbol no es fácil. Hay clubes con mucha capacidad económica y con historia que lo están pasando mal. Eso refuerza nuestra temporada y nos debe servir para ser cautos a todos los niveles".

Cree que una de las piedras angulares del proyecto que comenzaron hace dos temporadas es la afición por "el respaldo que está dando al equipo, está respondiendo de manera fenomenal. Hace poco tiempo era impensable pensar que íbamos a ser capaces de desplazar a casi mil personas a San Fernando o Estepona y este domingo se puede repetir en La Línea. Es un partido importante y la necesitamos, vamos a jugar en un buen campo, el desplazamiento es cómodo...".

Una vez atada la permanencia, el Xerez 25/6 debe comenzar a construirse pronto y el club ya ha comenzado a negociar con Checa su continuidad. Rondán desvela que "le ofrecimos continuar y seguimos negociando, todavía no hay respuesta. Faltan cinco jornadas para el final y hay margen. Ha realizado y está realizando un gran trabajo desde que llegó, estamos muy contentos con él y él con nosotros. Ha demostrado su capacidad y entendemos que ofertas no le van a faltar, toca esperar unas semanas".