Miguel Ángel Rondán: "El Xerez CD volverá a ser lo que fue, es un club con prestigio en toda España"

Miguel Ángel Rondán regresa a su casa, el Xerez CD, para volver a desempeñar las funciones de director deportivo y lo hace con la ilusión de siempre. Su apuesta es ambiciosa, pero con los pies en el suelo. Admite que el reto es "aspirar a lo máximo", que hay jugadores en la plantilla que son interesantes y que pueden continuar y que sondea ya el mercado para buscar el nuevo entrenador.

Rondán subrayó que "la mayoría de los aficionados me conocen por una cosa u otra y porque en este club he estado casi toda mi vida. Pasé por la cantera, por el primer, fui capitán durante muchos años, en varias etapas fui director deportivo y hasta entrené en dos campañas diferentes. Espero aportar con la experiencia acumulada cosas positivas al club para que vuelva a ser lo que siempre ha sido en nuestros corazones, pero no en cuanto a categoría. Nos encontramos en una categoría en la que ni queremos estar ni creemos que debemos estar, en el futuro aspiramos a ser el club que siempre fuimos".

A la hora de explicar los motivos por los que ha decidido volver lo tiene claro. "He pasado gran parte de mi vida deportiva en todas las facetas en este club y, lógicamente, el Xerez CD es el club de mi vida. En el momento que se me ha llamado para aportar cualquier cosa, ahí he estado incluso no estando dentro. Te puedes pelear muchas veces con tu hijo, pero tu amor por él nunca lo pierdes. Eso es lo que me pasa a mí con esta entidad".

Las cosas han cambiado mucho desde que se marchó en el fútbol profesional, pero piensa que hay mimbres para volver. "El Xerez es el Xerez, no es un club cualquiera de Tercera. Pues estar momentáneamente en una categoría que no te pertenece, pero tarde o temprano, el Xerez volverá a ser el Xerez. Estamos en una gran ciudad y con una gran afición. Le tengo mucho respeto a las decisiones de cada uno, aunque entiendo que nunca debió ocurrir lo que ocurrió en su día con la división de la afición. Sucedió, pero el Xerez volverá a ser lo que fue, es un club con prestigio en toda España. No sé cuanto tardará, pero volverá a ser un club referente en el panorama nacional".

"No tengo miedo a las apuestas, soy de los que prefiere a alguien joven, con ganas de hacer cosas, antes que a alguien de vuelta"

Tiene claras las líneas a seguir y su Xerez CD del próximo curso quiere que sea "como siempre lo he intentado. El problema del fútbol siempre es el tiempo y las posibilidades que hayan para hacer cosas en el fútbol. Con dinero se hace todo mucho mejor, pero ya he demostrado que, no tengo miedo a las apuestas. Soy de los que prefieren a alguien joven y con ganas, aunque hay de todo, y muchas veces te tienes que apoyar en la experiencia de esa gente de vuelta, que además te aporta mucho a nivel de vestuario. No tengo miedo a apostar por la gente, hay que darle la confianza suficiente para que se sientan importantes. Nuestro equipo del ascenso a Primera se construyó poco a poco, había tiempo, y había de todo. No gastamos mucho porque no podíamos pagar, pero apostamos por mucha gente joven que acabó luego triunfando".

El reto, un curso más, vuelve a ser "el ascenso, el Xerez CD esté en la categoría que esté y tenga los problemas que tenga, tiene que aspirar a lo máximo. Las circunstancias, como le ha sucedido a otros clubes, el Sevilla que ahora triunfa en la Europa League y ha jugado la Champions, también estuvo en Segunda, partieron de ahí y consiguieron montar un gran equipo. El camino puede ser más largo o más corto, pero el final del Xerez es estar en el fútbol profesional y ser un equipo que compita al máximo nivel, eso lo tengo clarísimo".

La temporada acaba de terminar y en la plantilla hay piezas que le interesan. "Hay una parte importante que es positiva para el club, aunque también dependemos de las opciones que los futbolistas puedan tener. A veces, el rendimiento lo marcan otras circunstancias y este equipo, a pesar de no haber cumplido el objetivo, ha mostrado por momentos que tenía nivel para hacerlo y en otros que ha hecho todo lo contrario, hay que buscar ese equilibrio con gente que lo logre, pero hay jugadores muy válidos".

Respecto al banquillo, desvela que "estamos sondeando el mercado, analizando las posibilidades que hay y también mirando lo que podemos hacer y no en función de nuestras limitaciones como club. Igual no podemos hacer una apuesta tan importante, pero sí interesante. No hay que tener miedo a las apuestas, todo el mundo tiene que empezar desde cero y nadie triunfa si no lo colocan en su sitio. Lo importante es que tenga condiciones y potencial, hay que apostar por la gente, que muchas veces las ganas suplen a muchas carencias".

El presidente, orgulloso

Juan Luis Gil, presidente azulino, acompañó al técnico en su puesta de largo y destacó que "nos encontramos en un momento importante, ya que estamos poniendo la primera piedra del nuevo proyecto para la temporada 23/24. Es la vuelta a casa de un grande, que es el señor Miguel Ángel Rondán, que quien no lo conozca prácticamente no es xerecista. Fue el partícipe del mayor logro que ha tenido nuestra institución a lo largo de su historia, que fue el ascenso a Primera División. Hace mucho tiempo ya de eso, pero vuelve para intentar que con este nuevo proyecto consigamos las metas lo antes posible. Queremos profesionalizar la faceta deportiva y para eso está aquí".