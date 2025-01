Miguel Ángel Rondán: "Al equipo le pongo matrícula de honor en la primera vuelta"

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, ha repasado la primera vuelta del equipo, que califica de "sobresaliente o matrícula de honor", cree que los azulinos incluso tienen por merecimientos menos puntos de los 27 que han sumado y considera que si antes del ecuador de la segunda vuelta se mantiene la diferencia con respecto al descenso -ahora es de 9 puntos- habrá que cambiar el discurso de la permanencia y empezar a hablar de cotas mayores. También se ha pronunciado sobre el mercado de fichajes, la decisión que hay que tomar con Migue García, y del futuro del fútbol en la ciudad si se quiere aspirar algún día a regresar al profesionalismo.

Pregunta.¿Qué balance hace de la primer vuelta?

Respuesta.Es para estar muy satisfechos de la primera vuelta, hemos mantenido un bloque bastante importante del ascenso de Tercera División unido al cuerpo técnico, que creo que viene haciendo un trabajo espectacular. Contento siempre dentro de la prudencia y tranquilidad que debemos tener, poquito a poco estamos dando pasos para que el club se consolide en esta categoría, que es lo más importante, y por supuesto que soñar es gratis estando a la altura que estamos, hay que soñar pero siempre sabiendo que hay que tener los pies en el suelo y sobre todo lo que no podemos dar pasos atrás porque la viabilidad del club pasa por, al menos, mantener la categoría.

P.Si la permanencia es el objetivo y el equipo está quinto, ¿está por encima de las expectativas?

R.Sí, pero viendo que la primera vuelta ha dicho lo que es la categoría: ha habido varios líderes, equipos que parecía que se iban a salir de la tabla y que luego han caído; equipos que estaban abajo como Orihuela o Antoniano cuando fuimos allí y se han colocado en la parte alta... En esta categoría no te puedes relajar lo más mínimo porque cualquiera te puede ganar. Que estemos en una posición cómoda no quita a que si perdemos un par de partidos te puedes meter en peligro. Hay que ir partido a partido, estar tranquilos y confiar en la gente que tenemos, se está trabajando muy bien y la plantilla, para la categoría, es capaz de todo.

P.Son 9 puntos sobre el descenso. ¿Cuándo cambiará el discurso de la permanencia como objetivo?

R.Queda una vuelta por jugar y si seguimos en esta línea cuando pasen cinco o seis jornadas más y tenemos esta diferencia evidentemente es para pensar que jugamos a otra cosa. Pero a mí no me gusta pensar en más allá, los pasos tienen que ser cortos, el club se tiene que consolidar, no dar pasos atrás, hemos conseguido una masa social que está muy ilusionada con el equipo y lol que tenemos que ir es poco a poco, soñando pero sin lanzar campanas al vuelo.

P.Entonces, ¿se atreve a ponerle una nota al equipo?

R.Sobresaliente. Un recién ascendido, con los problemas que ha venido arrastrando en los últimos años, que ha conseguido acabar la primera vuelta en puesto de play-off y con una media de cinco o seis mil personas en el campo... es de sobresaliente o matrícula de honor.

P.Se ha abierto el mercado de fichajes pero curiosamente ha habido una baja, la de Álex del Río.

R.Estamos muy contentos con la plantilla y con todos, pero siempre hay cambios en este mercado. Del Río ha llegado con la idea de marcharse por motivos personales y aquí siempre queremos gente que quiera estar. A Álex lo queríamos y lo queremos porque ha sido un chaval que nos ha dado un rendimiento espectacular desde que llegó y lo que aporta al grupo, no queríamos que se fuera, pero hemos entendido su postura y ahora se abre una posibilidad para incorporar a partir de ahora.

P.¿Qué perfiles se buscan? El equipo ha adolecido de una clara falta de gol.

R.Es verdad que si miras los partidos hemos generado bastante y el promedio de goles debería ser más alto porque las ocasiones las creamos. No estoy a disgusto con la gente de arriba. Hay que buscar una sustitución para la baja de Álex del Río y quizá por banda no es que no tengamos efectivos, pero hemos tenido problemas de lesiones, Adrián Valiente está actualmente lesionado, Iago se acaba de incorporar, Ricky también ha tenido problemas. Buscaremos pero no porque no estemos contentos con la gente que tenemos.

P.¿Puede haber más salidas? ¿Les ha llegado el interés de algún club?

R.Directamente no, pero no somos tontos y a ellos les habrá llegado alguna intención, pero lo que nos transmiten ellos es que la intención es quedarse con nosotros, que la temporada la van a terminar con nosotros seguro. No se contempla ninguna salida ni de jóvenes ni de nadie a no ser que lo pidan ellos.

P.Hablemos de nombres propios. ¿Qué va a ocurrir con Migue García? ¿Furtado?...

R.Estamos ahí, es un tema que trataremos la semana que viene, habrá que hablar con el míster para saber su opinión y tomaremos una decisión. Ha tenido la mala fortuna de que las lesiones no le han permitido rendir al máximo y competir, lo veremos la semana que viene. Furtado desde el 1 de enero es jugador con ficha del filial y puede participar con el primer equipo, ya puede jugar con el primer equipo.

P.Volviendo a la primera vuelta. ¿La clave estuvo en mantener la paciencia cuando parte de la grada pedía la cabeza del entrenador por la mala racha del equipo?

R.Como han ocurrido las cosas en cierto modo es normal porque el equipo estaba primero en la jornada cinco y se crearon unas expectativas que si luego no se cumplen la gente se desilusiona y con quién carga, contra el entrenador. Pero dentro del club teníamos muy claro cuál es nuestro rol en esta categoría, fue muy bonito ser primero, pero es complicado y nosotros tampoco tenemos unos recursos para hacerlo aunque peleemos por todo. Teníamos claro que cuando llegase una racha no teníamos duda en la confianza del míster y de su cuerpo técnico, la confianza es plena y no nos afectada en ningún momento lo que algunos podían opinar en redes.

P.Qué peligro tienen las redes sociales ¿no?

R.Yo las utilizo muy poco, quizá para información, nunca pongo nada ni me manifiesto, es una buena vía de información. Peligro tienen porque a veces se genera ruido, normalmente siempre las utilizan la misma gente y muchas veces las opiniones son interesadas. No les hago mucho caso ni cuando la dinámica es buena ni cuando es negativa. Hay veces que hay que comprender que cuando te sientes desilusionado con algo rápidamente utilizas la crítica. Ponernos tan pronto en la zona alta hizo creer a la gente que esto iba a ser un paseo cuando sabíamos desde dentro que iba a ser complicado y que hay que ir paso a paso. A día de hoy, el único objetivo es el de la permanencia, ya veremos cómo van transcurriendo las jornadas.

P.¿Los 27 puntos se pueden mejorar?

R.Es que creo que el fútbol en cuanto a merecimientos se nos ha quedado corto. El equipo ha tenido muchos partidos que no ha conseguido resultados y con opciones de ganar: Estepona, Cádiz Mirandilla, el segundo tiempo de la Depotiva Minera, Balona... Estoy contento con los puntos que tenemos, pero creo que merecíamos algunos más. ¿Por qué no intentar sacar más puntos en la segunda vuelta?

P.El líder UCAM Murcia para abrir año 2025 y segunda vuelta. Casi nada.

R.Ha perdido partidos como todos, con altibajos, pero es el que más seguridad ha mostrado, sobre todo en su casa y las ligas se ganan así. Es un club que ha invertido mucho y tiene mucha calidad, pero yo creo mucho en las dinámicas de cabeza y todos pensaban que el Linares, jugando muy bien, se iba a salir y mira luego la racha que tiene. Nadie puede decir que esté libre de pasar una mala racha.

P.San Fernando, Balona, Linares...

R.Son equipos con poderío, que hicieron plantillas importantes y que seguramente en el mercado de invierno volverán a reforzarse con gente importante, pero nuestro grupo es muy bueno, está muy cohesionado con el cuerpo técnico y eso a la larga te da muchos puntos.

P.¿Ahí radica el éxito, anteponmer el grupo por encima del jugador?

R.Si no tienes individualidades buenas es difícil cohesionar un equipo, pero luego hay que hacerlo trabajar como ha hecho este cuerpo técnico. Habrá equipos con más calidad en esta categoría, pero a lo mejor no están tan trabajados como lo ha hecho este cuerpo técnico. Se ha hecho una plantilla bastante buena para los recursos que tenemos y que además está complementada con un buen cuerpo técnico.

P.La afición ha regresado. Cómo ha cambiado esto de hace unos años para acá...

R.Diría incluso que de un par de años el cambio es radical. Llevo aquí poco más de un año y el cambio ha sido brutal. Cuando llegué la situación era en Tercera y mala y ahora estamos ahora en una categoría superior y en la zona alta. Esto es un trabajo de todos, la junta está dando pasos importantes para consolidar al club, la parcela deportiva tanto el cuerpo técnico como en la dirección con Gallo también estamos a piñón.

P.¿Cómo ve el futuro del fútbol en Jerez?

R.Es una pregunta que no me gusta mucho que me la hagan... pero ya lo he dicho otras veces, tal y como está la situación aquí es muy difícil llegar al fútbol profesional como la ciudad merece, lo tengo claro que es muy difícil porque para llegar a esas cotas se necesita una inversión y una inyección económica externas que con esta situación es muy difícil que un empresario o un grupo apuesten por un club en Jerez con una división de la masa social. Si se consigue algún día, aspiraremos al fútbol profesional, pero con la situación actual es muy difícil.

P.Es que uno ve al Antequera, líder del Grupo 2 de Primera RFEF y a un paso del fútbol profesional...

R.Con sus propios recursos es imposible que esté ahí, tiene inversión externa y además no es un equipo que gaste para la Primera RFEF y cualquier jugador que vale para el Antequera no vale para el Xerez porque allí no hay la presión que aquí, no es lo mismo meterse en Chapín a jugar con 7.000 personas. Para ellos lo que están haciendo es un sueño y el Xerez, que acaba de ascender, baja al décimo y hay una presión importante. Para jugar aquí hay que estar más preparado mentalmente, eso lo hemos vivido muchísimas veces aquí.

P.Por último, un propósito de año nuevo.

R.Soñar es gratis, el propósito es seguir como estamos, seguir trabajando en todas las facetas y dando pasos para consolidarnos en esta categoría y mejorar para que algún día podamos aspirar a lo que la ciudad merece, que es el fútbol profesional.