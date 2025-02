Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, analiza el mercado de fichajes

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, ha realizado un balance del mercado de invierno recién acabado y al que ha acudido el club para realizar tres fichajes -Manu de la Lama, Dani Lidueña y Taufek- y en el que ha perdido cuatro efectivos: Álex del Río, Sergio López y, sobre todo, a Alberto Ulloa y David García, bajas "inesperadas" estas dos últimas. La dirección deportiva trabajó hasta el último día para intentar firmar un mediocentro y un lateral izquierdo sub-23, un mercado muy complicado "porque es prácticamente imposible que los clubes suelten a estas alturas un sub-23 bueno".

El azulino confiesa estar "contento" con los refuerzos porque "nos van a sumar" y sobre las salidas de David García y Ulloa, firmados por el Cádiz y el Granada, destaca que desgraciadamente no los hemos podido retener por economía", pero demuestra que "el trabajo ha sido bueno, son dos jugadores por los que el Xerez apostó y han demostrado que son válidos. Nosotros, a seguir con lo que tenemos, estamos contentos con lo que hay y el equipo, incluso con las bajas que hemos tenido, ha mostrado una buena cara. A esperar que la adaptación de los nuevos sea buena".

"Rastreamos el mercado sub-23 hasta última hora, pero es absurdo traer algo por traer si no mejoraba lo que teníamos"

La plantilla se queda quizá algo coja en el lateral izquierdo por la marcha de Álex del Río y sólo con Ricky -que además es diestro- jugando en esa demarcación, pero Miguel Ángel apunta que "la gente que lo ha tenido que suplir, como el caso de Ramón esta semana, lo ha cubierto bien, creo que estamos para competir". Confiesa que "rastreamos el mercado sub-23 hasta última hora, pero lo que sí teníamos muy claro que (para) traer a alguien que no nos diera unas mínimas garantías preferíamos quedarnos como estamos, hemos querido incorporar por posición, pero es absurdo traer algo por traer si no mejoraba lo que teníamos".

En cuanto a cómo se han reforzado los rivales, apunta que "a ese mercado nosotros no hemos podido acceder, primero porque no teníamos fichas sénior libres y segundo por economía. Hay equipos como San Fernando, Recreativo Granada, Linares... que se han reforzado mucho y nosotros podemos ser fácilmente uno de los cinco presupuestos más bajos del grupo. Este mercado es muy complicado porque lo que hay normalmente es gente que viene jugando poco y luego necesita una adaptación cuando quedan tres meses de competición, no es fácil".

"Fuera somos un equipo fiable, no estamos más arriba porque en Chapín hemos perdido más puntos de los que esperábamos"

Y sobre la marcha del equipo, quinto y en zona de play-off de ascenso pero con un empate en Estepona y la derrota contra La Unión en las dos últimas jorndas, señala estar "contento con el rendimiento del equipo y sobre todo fuera de casa, donde nos hemos mostrado como un equipo muy fiable. No estamos más arriba porque en Chapín hemos perdido más puntos de los que esperábamos". "A principios de temporada -añade- no era nuestra liga y afortunadamente lo es a día de hoy faltando tres meses y sinceramente es un pelotazo. Después de tantos años en el desierto, conseguir ascender y estar hoy por hoy con la ilusión de meterte arriba es para quitarse el sombrero ante toda la plantilla, el cuerpo técnico y con el club en general, estoy supersatisfecho".