Miguel Gutiérrez, director deportivo del Xerez CD: "Se habla mucho de ascenso, pido hacer un año bonito y disfrutar"

Miguel Gutiérrez 'Gallo', consejero y director deportivo del Xerez CD, pasa revista a la primera mitad de la pretemporada 25/26 del Deportivo, le pone una nota alta, repasa la confección de una plantilla "a la que le faltan un par de retoques si entran dentro de nuestros números", avisa que "estamos muy contentos, hay calidad", defiende el trabajo de Diego Galiano, al que considera un "currante que llega con hambre y una ilusión enorme" y agradece a la afición la respuesta que está teniendo hacia el equipo una temporada más. Se muestra ambicioso, pero también tiene los pies en el suelo: "La palabra ascenso se está manejando mucho, pido hacer una temporada bonita, hacer las cosas bien y disfrutar".

El jerezano afronta sus primeros meses al frente de una parcela que dirigía junto a Miguel Ángel Rondán y los inicios no fueron fáciles cuando el 'Capi' decidió cambiar de aires y marcharse a la Balona. A Gallo no le tembló el pulso ni le pesó la responsabilidad y dio el paso al frente para asumir las funciones en solitario. En apenas unos meses ha realizado todo un máster y los frutos llegarán cuando finalice el curso. De momento, destaca sobre el primer tramo de la preparación para esa campaña que "estamos contentos y cumpliendo con nota las diferentes etapas. Los inicios siempre son complicados, hay mucha carga de trabajo. No es fácil y mucho menos si se tiene en cuenta que bastantes jugadores venían de unas vacaciones largas. El nivel que está mostrando el equipo es alto y las sensaciones son buenas, aunque todavía es pronto, estamos creciendo, en pleno rodaje y asimilando los conceptos del entrenador. No hemos perdido, pero eso ahora no significa nada, nos vale de cara a ganar confianza".

La primera piedra del proyecto fue la contratación del técnico Diego Galiano y en ese aspecto no tiene dudas. "Desde que nos reunimos con él las primeras veces nos transmitió confianza e ilusión. Es muy exigente. Le conocía desde fuera y cuando empezamos a trabajar juntos todavía refrendó más mi opinión sobre él. Viene de hacer un trabajo excepcional en el Antoniano y ojalá lo pueda repetir con nosotros esos números. Guerra vamos a dar, seguro".

Nos está costando rematar la plantilla, nosotros podemos llegar hasta donde llegamos y hay jugadores que te dicen no por el tema económico"

La plantilla está ya prácticamente cerrada, pero "nos está costando rematarla porque el mercado está complicado, bueno, bonito y barato es dificilísimo firmar, nosotros llegamos hasta donde llegamos y hay futbolistas que te dicen que no por el tema económico. Ahora mismo, la plantilla está compensada y estamos tranquillos, aunque no vamos a ocultar que nos gustaría fichar a dos piezas más, buscamos un delantero. Tenemos a Nané, que es un gran profesional y un currante, y Moussa nos está sorprendiendo, así que esperaremos hasta el final si no entra nada muy bueno", subraya. "Lo primero que teníamos claro todos es que además de buenos futbolistas teníamos que firmar a buenas personas y creo que lo hemos conseguido. Hay un gran grupo humano y hemos dado un salto cualitativo en lo que a calidad se refiere respecto al año pasado y es importante", apunta.

El pasado curso el equipo se quedó a las puertas de entrar en el play-off de ascenso a Primera Federación y de cara al próximo curso las expectativas han aumentado. "Se habla mucho de la palabra ascenso y no vamos a perder la ilusión, pero hay que ser cautos y tener los pies en el suelo. El grupo va a ser muy complicado, todos los equipos se han reforzado bien, y luego los resultados mandan. Yo lo que pido es hacer un año bonito para estar arriba y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es sinónimo de tener éxito, así que eso es lo que buscamos".

Nos quedamos sin palabras con nuestra afición, desde hace varias temporadas no para de aumentar y no la frena ni la ola de calor"

La afición es uno de los pilares fundamentales del club y en ese aspecto el director deportivo azulino también se muestra confiando. "Es increíble lo de nuestros aficionados. Con la ola de calor que tenemos, no fallan nunca. En Arcos había más de mil xerecistas, en el Trofeo Rafa Verdú hubo una gran entrada y en cuanto a número de socios estamos superando las cifras de la pasada campaña. Nos quedamos sin palabras. Nuestra afición despertó hace un par de campañas, no para de aumentar y tenemos que darle las gracias. La entidad está creciendo en todos los aspectos, a nivel institucional estamos haciendo un gran esfuerzo para devolver la normalidad al club y sólo falta que a nivel deportivo también lo consigamos para que todos podamos disfrutar. Como he comentado antes, es lo que pido, que se den los resultados y disfrutemos".

A nivel personal, el verano está siendo muy duro, ya que es el primero como director deportivo, pero no se queja. "No está siendo fácil porque todo el mundo sabe que para mi negocio estos meses son temporada alta, altísima y atenderlo también me lleva tiempo. Compagino las dos cosas como puedo. En ese sentido, tengo que dar las gracias a todos mis empleados, tengo una plantilla espectacular, que me está ayudando muchísimo, sin ella sería imposible. Estoy contento, no me quejo porque es lo que he elegido. A la hora de trabajar en mi parcela en el club aplico las mismas normas que en mi negocio, trabajo, trabajo y más trabajo, que así la recompensa siempre suele llegar".