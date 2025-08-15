El Xerez CD hace oficial la contratación de Jaime Fuentes

El Xerez CD ha hecho oficial la contratación de Jaime Fuentes Muiños (Cádiz, 11/03/2006), que se encontraba realizando la pretemporada a prueba con el equipo desde que el Deportivo echó a andar el pasado mes de julio. El mediapunta sub-23, que la pasada temporada militó en el Girona FC de División de Honor, ha convencido a los técnicos con su trabajo y finalmente han dado el visto bueno a su incorporación.

Fuentes ha participado en todos los amistosos, ha rendido a un buen nivel y ha anotado un gol, el tercero del 0-5 que su equipo le endosó al Arcos en Antonio Gallardo. Fue titular contra el Jerez Industrial en el primer amistoso de la pretemporada, contra el Arcos salió en el segundo tiempo y marcó, en el Trofeo Ciudad de El Puerto, que se disputó en formato triangular, se midió al Racing Portuense, en el Trofeo Rafa Verdú ante el Sanluqueño disputó minutos en el segundo tiempo, fue titular contra el Chiclana y ante el Sevilla Atlético en Arcos entró en el segundo acto.

El club, a través de sus redes sociales, ha anunciado que "el mediapunta aportará proyección, mordiente y frescura al centro del campo del conjunto azulino. Curtido en los escalafones inferiores del Cádiz CF, donde pasó por casi todas sus categorías, captó la atención de los ojeadores del Girona FC para formar parte de su equipo juvenil. Durante su estancia, participó en veinte partidos y marcó tres goles. La entidad desea a Fuentes la mejor de las suertes en su nueva etapa defendiendo la elástica azulina".

Con la contratación de Fuentes no se cierra la plantilla del Deportivo de cara a la temporada 25/26. La dirección deportiva y los técnicos siguen sondeando el mercado para la contratación de un delantero y de un centrocampista sub-23 de corte defensivo. Al Xerez CD sólo le queda libre una licencia para un mayor de 23 años y hasta que no ate a un ariete no realizará más movimientos.