Morilla: "El objetivo del Xerez CD es ascender, tiene un buen equipo y un buen entrenador"

El Recre prepara su partido de este domingo (121:00) ante el Xerez CD en el Nuevo Colombino por primera vez con toda su plantilla disponible, pero no con la tranquilidad que quisieran. El equipo suma once puntos y se encuentra en puestos de play-off, pero el nivel mostrado, especialmente en casa, no acaba de convencer a una parte importante de los aficionados.

Pedro Morilla, técnico de los albiazules, está en el punto de mira y no entiende el ambiente de nerviosismo y crispación porque a día de hoy "el equipo no ha salido de puestos de playoff". Más contundente fue en la continuación en su respuesta, aseverando que "el nerviosismo lo entiendo, entiendo que se busque la perfección, pero es que este grupo es muy complicado. El que piense que nos vamos a pasear está equivocado. Hay equipos muy capacitados para jugar bien al fútbol".

De cara al partido contra el Xerez CD, el preparador del Recreativo considera "importantísimo el apoyo de nuestra afición y que esté con nosotros desde el minuto uno. Estos son los partidos que quieren los futbolistas, el campo con mucha gente y que cada uno anime a su equipo. Yo le pido que estén ahí y que sean consecuentes con la categoría que estamos ahora mismo. A los jugadores les he dicho que se centren en el fútbol y se dejen de factores externos".

En cuanto al Deportivo aclaró que "lo tenemos estudiado" y "sabemos dónde podemos hacerle daño. Tienen un patrón de juego con futbolistas muy importantes para esta categoría y es un equipo cuyo objetivo es ascender. No quiero dar pistas sobre cómo vamos a jugar, pero tienen también un buen entrenador y van a intentar ponérnoslo complicado. Tenemos que dar el doble que ellos en competitividad y eso es lo que trabajamos. Es una nueva final".

Con los tres delanteros ya recuperados, la opción de jugar con dos puntas pasa a ser una posibilidad factible, sobre todo en casa donde el equipo tratará de hacer un fútbol más ofensivo. Morilla recordó que "con dos puntas ya jugamos la segunda parte con la Minera" y asume que "es una posibilidad que tenemos, cuando tienes buenos jugadores y con gol es importante que en algún momento estén juntos".