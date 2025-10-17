Diego Galiano: "No podemos salir al campo con complejo de inferioridad, hay que salir a ganar"

Recre y Xerez CD se citan este domingo (12:00) en el Nuevo Colombino en un partido muy atractivo para los seguidores y vital para ambas escuadras, que necesitan los tres puntos para dar un golpe de autoridad y confirmar que están preparados para luchar por el salto de categoría. Diego Galiano, entrenador del Xerez CD, ha pasado revista a la actualidad de la semana, destaca el potencial del Recre, no se fía de sus números en casa, se muestra orgulloso por el desplazamiento masivo de la afición, lamenta la baja de Moussa y confirma que Zelu y Franco están aptos.

–¿Tiene connotaciones especiales el partido ante el Recre?

–Es un partido ante un rival histórico, pero, a fin de cuentas hay en juego tres puntos igual que necesarios que todos los demás y tenemos que ir con todo el hambre del mundo para intentar traernos lo máximo que podamos. Haciendo las cosas bien como las estamos haciendo, creo que el equipo va a tener sus opciones.

–El Recre en casa no está respondiendo y la grada ha mostrado ya su malestar, ¿puede estar la clave en aguantar un poco su inicio?

–Los campos a los que acude mucha gente, si las cosas no van como queremos, pensamos que todo termina ya y quizás se crea un ambiente que puede perjudicarle. De todos modos, esto es fútbol y eso se olvida con un gol rápido. Si tienen una ocasión y te marcan, la grada se vuelca y, al final, juegas con miles de personas en contra tuya. Es un factor que no se puede controlar, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, hacer las cosas bien, mostrarnos como nos estamos mostrando como equipo con y sin balón e intentar que ellos nos tengan gusto y cuando tengamos el balón mostrarnos como nosotros somos.

¿Le sorprende que el Recre no esté donde debería en la tabla?

–Es muy pronto, tienen once puntos y están en una buena situación. Está todo muy apretado, esto acaba de empezar, queda mucho y quizás se le exige más de la cuenta. Esta categoría es muy dura, cualquier equipo le gana a cualquiera, la igualdad es máxima, los resultados son muy estrechos y los detalles marcan la diferencia. Por todo eso, creo que nosotros podemos tener opciones, el equipo está en buen momento y nada, intentaremos ir allí con toda la fe del mundo, con toda el hambre del mundo para traernos los máximos puntos posibles.

–En semanas así, ¿qué se le dice a la plantilla?

–En ese tipo de campo, quizás es lo que nos pasa muchas veces cuando vienen jugadores a nuestro campo, que se muestran normalmente de una forma, cuando llegan a nuestro campo parece que están dopados. La motivación seguramente será algo mayor por el ambiente, por el campo que es, por el rival... Pero bueno, hay que hacer cosas bien, la motivación es una cosa que te ayuda a dar algo más, pero después la cabeza tiene que mostrarse, habrá que tener claridad de ideas para mostrarlas en el campo.

–¿Es el primer gran test para calibrar el potencial de su equipo?

–Hemos tenido rivales fuertes, aunque igual que en la tabla no están todavía ahí. El Estepona va a estar durante todo el año ahí, va a ser un equipo a tener muy en cuenta, el Águila, también y al Melilla, con el presupuesto que tiene y la plantilla que ha hecho, le está costando arrancar, pero mejorará. Creo que nos hemos enfrentado a equipos que son duros, igual que lo va a ser el Recre. Al final, en la categoría equipos malos hay muy poco, se verá durante la competición si hay alguno malo, creo que casi ni eso. Insisto, hay, mucha igualdad, mucho nivel y tenemos que cometer muy pocos errores, hacer nuestras cosas como queremos e intentar traernos los puntos.

–El objetivo es ganar, ¿vale el empate?

–No, el empate no vale. Sumar en el fútbol siempre es importante, pero como tú salgas a empatar pierdes el partido, normalmente sueles perder. Tenemos que ir por el partido, hacer las cosas que venimos haciendo. Cada partido es un mundo, pero tampoco hay que salir a un campo con complejo de inferioridad. Salir a empatar es salir con complejo y a un campo no se sale con complejo.

–Habrá más de mil xerecistas en la grada, ¿qué supone eso?

–Sabemos que siempre, vayamos donde vayamos, vamos siempre tenemos gente apoyándonos. Que vayan mil personas a Huelva es una pasada, vamos a estar protegidos, vamos a estar animados por nuestra gente e intentaremos dar todo para que cuando termine el partido estén contentos.

–¿Le trastoca mucho los planes la baja de Moussa?

–Me fastidia todo jugador que no esté disponible, quiero tener a todos disponibles y poder elegir. En ataque solamente tenemos a él y a Nané y tener un solo delantero no es lo ideal, pero buscaremos alternativas por lo que pueda pasar. Lo que sí quiero es que el que se monte en el autobús y salga a jugar esté al 100% y si no lo está, pues saldrá otro compañero, no pasa nada.

–¿Cómo se encuentran Zelu y Franco?

–Zelu ha entrenado toda la semana perfecto y Franco también está bien, llega sin problemas.