Muere Manolo Cardo, un entrenador muy querido en el Xerez CD

Manuel Cardo Romero, nacido en Coria del Río el 15 de junio de 1940, ha muerto este martes. El entrenador hispalense dirigió al Xerez CD en dos etapas, en Segunda A y en Segunda B, y siempre fue muy querido por la afición por su talante. El Sevilla Fútbol Club, una de las entidades en la que más éxitos logró, ha hecho público su fallecimiento a través de las redes sociales.

Cardo llegó al Xerez CD por primera vez en enero de 1990, con Helio Huarte como presidente, con la difícil papeleta de suplir a José Antonio Irulegui en Segunda División. Debutó en Chapín con una derrota por 0-4 ante el Real Murcia, pero luego el equipo remontó y terminó décimo con 38 puntos. El club le quiso renovar, pero puso rumbo a Las Palmas.

Su segunda etapa en el Deportivo fue más larga. En febrero del 94, con Manuel Riquelme como presidente y José Ricardo Fernández como gerente, desembarcó nuevamente en la entidad con la maleta llena de ilusiones en lugar de Delfín Álvarez tras una derrota en casa ante el Sevilla Atlético (0-3) y las cosas le fueron bastante bien. El equipo llegó a la última jornada del Grupo IV de la extinta Segunda B con opciones de pelear por el play-off de ascenso. Necesitaba una complicada carambola que finalmente no se pudo dar. El Xerez CD necesitaba ganar en el Francisco de la Hera al Extremadura y lo logró por 1-4 con un desplazamiento espectacular, pero necesitaba que el Jaén no le ganara al Recreativo de Huelva y no fue así. Onubenses, azulinos y jiennenses acabaron con 49 puntos y por el golaveraje particular entre los tres, el Deportivo no pudo pelear por subir. Esa trayectoria le permitió seguir una campaña en el club, pero no la terminó y dejó su cargo a José Ángel Moreno, que con luces y sombras dejó al Deportivo en la mitad de la tabla.

Carnet de entrenador de Manolo Cardo en el Xerez CD.

Manolo Cardo era genio y figura. Y todos los que le conocieron y trabajaron a su lado cuentan miles de anécdotas. En el vestuario del Deportivo es famosa una protagoniza por su hijo menor. El niño era pequeño, pero no perdía detalle de lo que los futbolistas hablaban y luego se lo contaba a su padre. Uno de los jugadores con más carisma de aquella época, no dudó una mañana en lanzarle unas medidas dobladas impregnadas en agua... Que la tierra le sea leve, Don Manuel... D.E.P.