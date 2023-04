¿Pero es que nadie quiere ascender a Segunda RFEF?

El ascenso a Segunda RFEF se va a decidir en la última jornada liguera tras el tropiezo que ha sufrido el Atlético Antoniano en su estadio ante el Gerena, que ha remontado el tanto inicial de los de Diego Galiano para vencer por dos goles a cuatro y aplazar y quién sabe si también evitar el salto de categoría de los sevillanos.

Los de Lebrija tenían el ascenso en su mano este domingo después de la derrota del Córdoba B el sábado en casa del Atlético Espeleño, pero no lo han sabido aprovechar. En una carrera por ver cuál de los dos lo hace peor en este recta final de campeonato, el filial cordobés confirmaba su mal momento -sólo dos puntos de los últimos 9-, pero el Antoniano no le va a la zaga y acumula ya cuatro jornadas sin ganar y sólo 5 puntos de 18 posibles.

Los de Galiano se adelantaban en el marcador en el primer minuto de partido con un gol de Pancy, pero en la reanudación el Gerena no se descompuso y le dio la vuelta al choque en el tramo final colocándose 1-3. Lamela recortó distancias, pero en una contra llegaba el 2-4 definitivo.

Con este resultado, los lebrijanos sigue en lo más alto de la clasificación con 57 puntos y está obligado a ganar en la última jornada en casa del ya descendido Coria para no depender de lo que ocurra en el Nuevo Arcángel entre el Córdoba B y el Puente Genil. Para ascender, a los de Diego Caro sólo les vale ganar y esperar la derrota o el empate del Antoniano en Coria.

El Xerez CD, décimo

La victoria en casa del Conil le ha supuesto al Deportivo pasar a la décima posición con 38 puntos adelantando a Conil y Bollullos y todavía aspira a acabar en la séptima posición y también a clasificarse para la próxima Copa RFAF. Para ello, los de Juan Pedro tendrían que ganar al Atlético Espeleño (al que superarían en la tabla) en la última jornada y esperar que el Pozoblanco no pase del empate contra el Conil, independientemente de lo que haga el Ceuta B, que no puede disputar esta competición.

Por otro lado, los azulinos ya han eludido esta semana la 13ª posición, pero todavía podrían caer a la 12ª y verse afectado en un posible -aunque poco probable- arrastre de cinco equipos descendidos de Segunda RFEF al grupo X. Para evitarlo, sólo necesitan un punto, ya que en caso de empate con el Bollullos le tiene ganado el enfrentamiento particular.

Cruces decididos

Los cruces para el play-off de ascenso ya están decididos. El Ciudad de Lucena, que ha caído esta jornada en casa del Puente Genil, se medirá al que acabe en la segunda plaza, Antoniano o Córdoba B; mientras que la otra eliminatoria, a ida y vuelta, la jugarán Gerena (3º) y Puente Genil (4º). Hay que recordar que esta temporada se vuelve al doble enfrentamiento, siendo el primer partido en casa del equipo peor clasificado. En caso de empate al final de las eliminatorias (prórroga incluida) pasarán a la siguiente ronda los equipos que hayan obtenido mejor puntuación. Los vencedores de ambas rondas se enfrentarán para determinar el campeón del play-off del Grupo X y quien pase se clasificará a la última eliminatoria contra el ganador de otro grupo, sorteándose la ida y la vuelta y en caso de empate habría prórroga y penaltis.

Descenso

El Cartaya no pudo pasar del empate sin goles en el Luis Rodríguez Salvador frente al Coria y el Ayamonte llega a la última jornada dependiendo de sí mismo para eludir el descenso directo. Los ayamontinos recibirán en su estadio al CD Rota, que sólo han sumado 1 puntos de los últimos 36 en disputa y no gana desde el 15 de enero cuando derrotó contra todo pronóstico al Ciudad de Lucena a domicilio. Por su parte, el Cartaya tiene que visitar al Sevilla C, que podría despedirse de la categoría a pesar de su gran temporada si el Sevilla Atlético acaba descendiendo de Segunda RFEF.