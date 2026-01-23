Nueva baja en la defensa del Xerez CD para el duelo contra el Antoniano

Malas noticias para Diego Galiano y el Xerez CD. Javi Rodríguez lleva varias semanas tocado y esta semana se le ha apreciado una rotura en el abductor, por lo que va a ser baja para el encuentro que este domingo tiene el Deportivo contra el Atlético Antoniano en el Municipal de Lebrija. El arcense, todo un todoterreno para el técnico que lo ha venido utilizando tanto en banda derecha como en el lateral e incluso en la izquierda, se va a perder los próximos partidos y se une a la ausencia de Felipe Chacartegui, que tampoco llega para el choque debido a su fascitis plantar. Además, Adri Rodríguez es baja por sanción.

De esta forma, el técnico guadalcacileño del Xerez CD se va a ver obligado a trastocar también el lateral derecho. La pasada semana frente al Águilas Ricky ya tenía que suplir a Chacartegui en la izquierda y por Javi Rodríguez jugará Guille Campos, relegado a la suplencia desde la total recuperación de Josete y que vuelve como titular al equipo en el que militó la pasada campaña. El Deportivo, con la salida esta semana de Mancheño, se queda prácticamente sin defensas de recambio.

Javi Rodríguez es el cuarto jugador con más minutos en la plantilla azulina, con un total de 1.408. Ha sido titular en 17 de las 19 jornadas disputadas, quedándose fuera frente al Almería B y la Deportiva Minera y, en las últimas semanas se había asentado en el lateral derecho, donde estaba cuajando muy buenos partidos.