Nuevo test para el Xerez CD frente al Chiclana CF en el Pedro Garrido

El Xerez CD afronta este martes (21:00) en el Pedro Garrido ante el Chiclana CF (21:00) un nuevo test de pretemporada, con el que abre un ciclo en el que se medirá luego hasta a tres equipos de Primera RFEF, que ya sí que servirán de termómetro para calibrar la puesta a punto de los azulinos de cara al inicio de liga. El Deportivo, hasta el momento, ha ganado al Jerez Industrial (0-4), Arcos (0-5), empatado con el Sanluqueño (0-0) y vencido al Racing (0-2) en el Trofeo Ciudad de El Puerto y empatado a uno frente al Sanluqueño el sábado en el Trofeo Rafa Verdú que acabó perdiendo en la tanda de penaltis.

Los azulinos mostraron una buena versión ante los de Pérez Herrera, la afición se marchó contenta, con buenas sensaciones y con ganas de más, por lo que se espera un buen ambiente en el campo de 'El Chicle', escenario habitual en el que los xerecistas entrenan esta temporada tras el acuerdo de colaboración firmado con el Ayuntamiento.

Diego Galiano seguirá repartiendo minutos entre sus futbolistas y este martes estarán sobre el verde los que menos protagonismo tuvieron contra la escuadra de Pérez Herrera. Ricky terminó con un fuerte golpe por el que tuvo que ser sustituido y es duda, lo mismo que Zelu, que arrastra molestias y ya el entrenador jerezano lo reservó ante su exequipo para evitar problemas.

Cambio de escenario

El jueves, el Deportivo disputará un nuevo amistoso, en esta oportunidad contra el Sevilla Atlético, una escuadra de Primera Federación, y lo había fijado en el Puntas Vela de Rota, pero el estado del césped recomienda no jugar en ese escenario. De ese modo, se ha trasladado al Antonio Gallardo de Arcos a las 20:30. La entidad lo ha anunciado a través de sus redes sociales, en las que también ha explicado que "los aficionados que hayan adquirido entradas y así lo deseen pueden devolverlas en la oficina y solicitar el reembolso".

Los seguidores entienden la situación, pero muchos lo han lamentado, ya que hay bastantes jerezanos tanto en Rota como en Chipiona de vacaciones que tenían pensado acudir a este compromiso de su equipo frente al primer filial del Sevilla FC, que está realizando una buena pretemporada un curso más a las órdenes de Jesús Galván.