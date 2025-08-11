El Xerez CD sigue sondeando el mercado para firmar a un delantero

Resta un mes para el inicio de liga en el Grupo IV de Segunda Federación y el Xerez CD no da su plantilla por cerrada. Miguel Gutiérrez 'Gallo', director deportivo azulino, sigue sondeando el mercado a la caza y captura de un ariete, no mira su DNI y no descarta tampoco la llegada de un centrocampista sub-23 o sénior si finalmente el atacante que busca es menor. Les resta solo una licencia libre sénior y quiere afinar.

El dirigente xerecista se encuentra muy contento con los futbolistas que tiene en plantilla y no se muestra preocupado por la 'falta' de ese nueve goleador que tanto espera la afición. Gutiérrez considera que tanto Nané como Moussa Sissokho están mostrando un gran nivel y que pueden cubrir las necesidades del equipo apoyados por jugadores de segunda línea llamados también a marcar una cifra importante de goles. Charaf, de hecho, ya lleva cinco esta pretemporada.

Uno de los puntas que tenía en cartera el Xerez CD era el sub-23 Loren Sánchez, joven punta madrileño del Almería B, pero va a recalar en el Tenerife B. De haberlo firmado, seguiría contando con una fiche libre y para esa licencia sonaba con fuerza el extremo sanluqueño Zeki Díaz, que la pasada temporada militó en el Marbella.

Además de buscar un goleador o la llegada de otro futbolista de ataque, el Deportivo no descarta la llegada de un centrocampista de corte defensivo. Ahí, su prioridad es el nigeriano Bless Udom Aniekan, del Ceuta, que llegó la pasada temporada al club para militar en el filial, pero finalmente debutó también con la primera plantilla y disputó a las órdenes de José Juan Romero once partidos, dos de ellos como titular..

El mediocentro de corte defensivo tiene 22 años y el Xerez CD lleva varias semanas negociando con su representante, pero el futbolista quiere jugar en Primera Federación y equipos como Getafe B -el que más opciones tiene aunque milita en la misma categoría del Deportivo, según ha desvelado el periodista Ángel García (@Cazurreando), Águilas y Pontevedra también se han interesado por su situación. El Xerez CD aspira a completar su plantilla, pero lo hace sin prisas.