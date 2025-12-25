Ocho jugadores superan los mil minutos en un Xerez CD lastrado por las lesiones

El portero Ángel de la Calzada es el jugador del Xerez CD que más minutos ha disputado desde que comenzó la liga, 1.423.

El Xerez CD de Diego Galiano, cuando ha transcurrido media temporada -resta un partido para el final de la primera vuelta-, maneja ya las señas de identidad que caracterizan al técnico jerezano y que tan buenos resultados le han dado en anteriores etapas en otros clubes. No obstante, en el Deportivo no siempre ha podido llevar a cabo su propuesta con las piezas preferidas debido a distintos contratiempos, especialmente las numerosas lesiones sufridas por jugadores importantes durante estos meses y también sanciones.

El entrenador ha mostrado plena confianza en algunos pilares que están cumpliendo con el rol de tirar del carro. Cuenta con una plantilla de 23 futbolistas, pero ninguno lo ha jugado todo. Ocho han superado la barrera de los mil minutos y el portero Ángel de la Calzada, con 1.423, es el que más se acerca al pleno. Aun así, casi todos han tenido su oportunidad y han aportado su granito de arena para que el equipo haya llegado al parón navideño en la cuarta plaza de la tabla con 27 puntos, una cifra que permite soñar con el play-off de ascenso a Primera Federación.

Top ocho de minutos

El preparador azulino ha dejado claras sus preferencias en todas las líneas. En la portería, desde el primer momento, Ángel de la Calzada es indiscutible. Es el único jugador que ha sido titular siempre y también el único que se ha quedado cerca de completar los 16 partidos disputados. Suma 1.423 minutos y no alcanza los 1.440 porque en la segunda jornada de liga en Chapín fue expulsado con roja directa frente al Antoniano en el minuto 73. Posteriormente, el Juez Disciplinario Único del Comité de Competición estimó las alegaciones presentadas por el club y dejó sin efecto la tarjeta, lo que permitió al meta azulino jugar en la tercera jornada contra el Águilas.

Su compañero Santos ha sido convocado en todas las jornadas, pero únicamente ha disputado los 17 minutos finales del partido ante el conjunto lebrijano, tras la expulsión de De la Calzada. El guardameta jiennense, que ha ido de menos a más, se ha convertido en un seguro bajo palos y es uno de los cancerberos menos goleados de la categoría, con solo 12 tantos encajados.

Moi, con 1.264 minutos, es el segundo jugador azulino con más participación. Ha intervenido en 15 partidos, 14 de ellos como titular. En la tercera jornada no viajó a Águilas por un proceso vírico y frente al Estepona solo pudo disputar cuatro minutos; el resto del tiempo lo ha jugado prácticamente todo. Su experiencia le avala: se está mostrando contundente y se suma al ataque en las acciones a balón parado, tan importantes para Galiano. Ha anotado un gol, en Puente Genil en la primera jornada, y primero se compenetró bien con Josete y posteriormente con Guille Campos tras la lesión del ilicitano.

El centrocampista Ismael es uno de los xerecistas que más minutos acumula. / Manuel Aranda

En el centro del campo, Ismael se lleva la palma. El medio sevillano es el faro del equipo, ha anotado un gol de penalti y acumula 1.189 minutos también en 15 partidos, aunque no fue titular en la primera jornada y se perdió por sanción la cita contra el Linares. El 'comodín' Javi Rodríguez, que igual juega en banda derecha que en el lateral por las lesiones que ha sufrido Ricky Castro, suma 1.180 y es otro de los hombres más utilizados.

Le siguen Guille Campos, con 1.170 minutos en 15 partidos, alternando posiciones de lateral y central para cubrir la importante baja de Josete -lesionado en Huelva ante el Recre en octubre y ausente durante ocho jornadas-, y el centrocampista Charaf, con 1.132 minutos y once choques completos.

Chacartegui, lateral izquierdo que es uno de los jugadores importantes del equipo tanto por su nivel como por la confianza que tiene depositada en él el entrenador, se ha perdido tres partidos a causa de una fascitis plantar. Aun así, acumula 1.121 minutos y estaba llamado a disputarlo todo. Cierra la lista el mediapunta Jaime López, que lleva ya un mes apartado de los terrenos de juego por una rotura muscular y, pese a ello, acumula 1.032 minutos.

Menos minutos

En el lado opuesto se encuentran el centrocampista Manu de la Lama, convocado en ocho ocasiones, pero sin debutar; Mancheño, que únicamente disputó dos minutos en la jornada 13ª al entrar en el 89’ por Mati Castillo frente al Real Jaén en Chapín; el ya citado guardameta Santos, con 17 minutos; Jaime Fuentes, que acumula 80 repartidos en media docena de partidos, y Leo Vázquez, con 185 minutos en cuatro encuentros.

Titularidades

De la Calzada es el futbolista del Deportivo que más veces ha sido titular, con 16 apariciones de inicio. Le siguen Guille Campos, Ismael, Moi y Javi Rodríguez, con 14 cada uno. Por contra, Santos, Mancheño, Jaime Fuentes y Manu de la Lama nunca han salido en el once inicial.

Convocatorias

De los 23 futbolistas que integran la plantilla, ocho han estado presentes en todas las citaciones de Diego Galiano, De la Calzada, Santos, Mati Castillo, Javi Rodríguez, Hugo Díaz, Jaime Fuentes, Guille Campos y Bless.