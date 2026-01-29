La opción de Chuma vuelve a tomar fuerza en el Xerez CD

A falta de apenas cuatro días para que se cierre el mercado invernal en el fútbol español, el Xerez CD continúa trabajando para reforzar aún más su plantilla. De momento, en lo que llevamos de mes, el Deportivo ha incorporado a dos futbolistas, el mediapunta Zeki, procedente del Atlético Sanluqueño, y el portero sub’23 Marcos Alconchel, que llega del Real Betis.

Por contra, han abandonado el club los sub’23 Manu de la Lama y Ángel Mancheño, y el guardameta Antonio Santos, cuya plaza senior la ha ocupado el mencionado Zeki.

Diego Galiano ya ha dejado claro en más de una ocasión que su deseo es contar con un delantero más, un punta de diferente corte a los dos actuales (Nané y Sissokho), es decir, un jugador rápido para buscar los espacios.

Durante todo el mes, Miguel Ángel Gutiérrez, director deportivo de la entidad, ha barajado diversas alternativas, aunque desde un primer momento ha estado sobre la mesa el nombre de Rafael González ‘Chuma’, un jugador que coincide con el perfil que pretende Galiano y que veía con buenos ojos su vuelta al Xerez, en el que ya militó hace unos años. El sevillano fue descartado hace unas semanas por su actual club, el Wieczysta Kraków, y desde entonces ha negociado su salida de Polonia, teniendo muy presente la oferta del Xerez CD.

Desde el club sólo hablan de conversaciones con el delantero, si bien este jueves el periodista Ángel García daba por hecho su llegada a Jerez.

Si finalmente se confirma su llegada, el club estaría obligado a dar una baja senior en su plantilla, toda vez que actualmente tiene ocupadas las 16 fichas que permite la Federación.

En otro orden de cosas, el equipo regresó este jueves a los entrenamientos tras verse obligado el equipo a suspender los entrenamientos en la jornada del pasado miércoles debido al temporal de lluvia y viento que está afectando a toda la provincia. Los de Galiano pudieron ejercitarse por primera vez en muchos días en un campo de césped natural, el de Costa Ballena, que han tenido que alquilar ante la imposibilidad de hacerlo ni en Chapín ni en el Pedro Garrido ante la mala situación en la que se encuentran ambos.

La principal novedad de cara al duelo del domingo ante la UDMelilla será la vuelta de Adri Rodríguez, si bien es cierto que el capitán no realizó ayer el entrenamiento al completo. El isleño arrastra problemas en una costilla desde hace dos semanas, y de hecho, buscó la quinta amarilla ante el Águilas al no poder estar disponible ante el Antoniano.

En principio, el mediocentro será de la partida para Diego Galiano de cara al encuentro del domingo. Por contra, el entrenador xerecista sigue a la espera de la evolución de Felipe Chacartegui, que sigue arrastrando una fascitis plantar. El lateral sevillano acumula ya dos semanas de baja, toda vez que no jugó ni ante el Águilas en Chapín ni la pasada semana en Lebrija, y este jueves no se ejercitó con el grupo, por lo que su concurso de cara es más que dudoso.

El domingo visitará Chapín la Unión Deportiva Melilla, hasta el momento, el club que más se ha reforzado en el grupo IV de cara a esta segunda parte del campeonato en Segunda RFEF.

Los melillenses podrán contar con su última incorporación, el mediapunta Manu Viana, fichado esta semana del Torrent, pero tienen la baja de Alvarito, que ayer anunció que se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en la cadera que le obligará a pasar por el quirófano. El extremo diestro ha sido un jugador importante en lo que va de temporada, pues ha tomado parte en 14 de los 20 partidos disputados.