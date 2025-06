Paco Torres, novena baja en el Xerez CD

Paco Torres se ha convertido en la novena baja en el Xerez Club Deportivo. El lateral derecho no jugará la próxima temporada en un Deportivo que ha anunciado este sábado 14 de junio la salida del futbolista cordobés. "Francisco Torres Muñoz, ‘Paco Torres’, (Córdoba, 16/12/1996), no seguirá vinculado al Xerez CD. De este modo, finaliza la vinculación del lateral diestro con el conjunto azulino después de una temporada y media en la que ha conseguido dejar al equipo asentado en Segunda RFEF. El jugador ha completado 50 partidos oficiales -42 de ellos como titular- traducidos en 3.860 minutos defendiendo la elástica jerezana. El Xerez CD agradece los servicios prestados por el futbolista, además de desearle mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales", ha comunicado la entidad xerecista.

El lateral derecho se une de esta forma a las bajas ya anunciadas de Diego Domínguez, Geovanni Barba, Ramón García, Isma Gil, Reina, Iago Díaz, David Santisteban y Misffut. Paco Torres llegó al Xerez CD hace dos campañas ya avanzada la temporada con el equipo en Tercera RFEF. Amigo personal del técnico José Carlos Romero 'Checa', el jugador comenzó a entrenar con el club azulino procedente del San Roque de Lepe a la espera de que le llegase alguna oferta de superior categoría en el mercado invernal, pero finalmente optó por el Deportivo, que ya había sufrido las lesiones de Álvaro Durán y Migue García y sólo tenía a Ramón como lateral derecho.

Paco Torres debutaba con el Xerez CD ante el Coria en Chapín jugando los últimos minutos de un partido que los azulinos se llevaron por 3-0. Dos jornadas después volvía a tener minutos contra el Ciudad de Lucena (1-1) y su primer partido como titular fue en Sevilla contra el Gerena (1-3) disputando los 90 minutos en el último partido de 2023. A partir de entonces, Checa fue repartiendo titularidades entre Ramón García y Torres, aunque con mayor protagonismo del cordobés, que se afianzaba jugando siete encuentros consecutivos con dorsal de titular. Su primera temporada en el Deportivo la coronaba con el ascenso a Segunda RFEF, 13 partidos como titular, 20 encuentros jugados y 1.231 minutos, viendo tres amarillas y sufriendo una expulsión en el partido contra el Cartaya (0-1).

Esta campaña pasada en Segunda Federación ha sido dueño de la banda derecha -con alguna contada presencia en el lateral izquierdo- superando los 2.000 minutos y participando en 30 partidos, 25 de ellos como titular. Su último encuentro como xerecista fue en el derbi frente al Xerez DFC en el que los azulinos se despidieron del play-off de ascenso, partiendo desde el banquillo y saliendo en la segunda mitad de un choque que los de Antonio Fernández se llevaron por dos goles a uno y en el que certificaron la permanencia.

Despedida

El futbolista se ha despedido de la afición en un escrito que ha publicado en redes sociales: "Familia xerecista, llega un momento complicado, el momento de decir adiós a un club que me devolvió la sonrisa. He sido muy feliz defendiendo este escudo y jamás olvidaré esta etapa de mi vida", ha comentado. "Me llevo grandes recuerdos, pero sin duda me quedo con ese ascenso tan soñado, por el que tanto luchamos y que tanto nos costó. Cada día trabajé y di lo mejor de mí para dejar al Xerez CD en lo más alto, que es donde realmente se merece estar".

Torres añade que "quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la directiva por confiar en mí, por ayudarme a crecer como jugador y como persona y por hacerme vivir momentos inolvidables. También gracias a los compañeros de prensa y a todos los trabajadores del club, que muchas veces sin hacer ruido son parte fundamental del día a día y del buen ambiente que se vive dentro".

Y concluye: "Y, por supuesto, gracias de corazón a esta increíble afición. Gracias por vuestro apoyo incondicional en las buenas y, sobre todo, en las malas. Sois el alma de este club y llevaré siempre en el corazón vuestro aliento, vuestros cánticos y esa pasión única que sólo se vive en Chapín. Hoy me despido, pero el Xerez CD siempre será parte de mí. Gracias por tanto".