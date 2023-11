Un partido de sanción a Reina y multa de 150 euros al Xerez CD por incidentes de público

Un partido de sanción le ha caído al jugador del Xerez CD Reina por la roja directa que vio en el derbi del pasado fin de semana contra el Xerez DFC, partido que supuso la segunda derrota consecutiva de los de José Carlos Checa.

El centrocampista azulino protagonizó con Hugo Carrillo un rifirrafe en una jugada que acabó en fuera de banda, ambos se agarraron y empujaron pero la cosa no fue a mayores. Sin embargo, el colegiado José Álvarez Rodríguez estimó que ambos futbolistas se habían agredido y les mostró la cartulina roja en una acción en la que hubiera bastado con amarilla.

Eso es lo que ha venido a determinar el Comité de Competición, que ha estimado parcialmente las alegaciones del Deportivo, estimando que no hubo agresión y, por lo tanto, dejando el castigo en un solo encuentro, por lo que Reina se pierde el partido del domingo contra La Palma.

Multa por incidentes

Además, el Xerez CD ha sido multado con 150 euros por incidentes calificados como leves en relación con el artículo 15, que dice: "Cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga en peligro la integridad física de los árbitros/as, jugadores/as, técnicos/as o personas en general, se causen daños materiales o lesiones, se produzca invasión del terreno de juego, se exhiban símbolos o se profieran cánticos o insultos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o se perturbe notoriamente el normal desarrollo del encuentro, incurrirá en responsabilidad el club organizador del mismo, salvo que acredite el cumplimiento diligente de sus obligaciones y la adopción de las medidas de prevención exigidas por la legislación deportiva para evitar tales hechos o mitigar su gravedad".

Adri llega

Quien sí va a llegar al choque contra los onubenses es Adri Rodríguez. El centrocampista ha acortado mucho los plazos de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas y de hecho este jueves ha completado el entrenamiento con el resto de compañeros. El futbolista tiene buenas sensaciones y no se quiere perder el partido, máxime teniendo en cuenta las bajas de Reina y Migue García en el centro del campo azulino.

No obstante, quedan aún dos entrenamientos más y su concurso dependerá de cómo acabe la semana y también del míster, que no quiere arriesgar. Si Adri no es finalmente de la partida inicial, Rodri jugaría por primera vez titular esta temporada en la demarcación de mediocentro, donde ya actuó contra el Puente Genil y el Xerez DFC.