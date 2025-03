Pato, técnico del Orihuela: "El Xerez CD tiene jugadores con oficio y una idea de juego muy marcada"

José Francisco Grao 'Pato' llegó al banquillo del Orihuela, rival este domingo del Xerez CD en Los Arcos, hace dos jornadas sustituyendo a José Ramón Rodríguez y tras debutar con derrota en casa del Juventud Torremolinos, la pasada semana sumaba los tres primeros puntos ante el Cádiz Mirandilla, poniendo algo de distancia con los puestos de descenso, concretamente dos puntos por encima de Balona, en play-out, y cinco con respecto al Xerez DFC. Ahora, los alicantinos buscan un segundso triunfo consecutivo en Los Arcos frente a un Xerez CD que es el mejor equipo de la categoría a domicilio.

El preparador escorpión afirma que su equipo está "en proceso de construcción" y pese al triunfo contra el filial cadista admite que "cometimos algunos errores, los hemos estado analizando y por eso digo que estamos en este proceso, tenemos que seguir mejorando tanto en la fase defensiva como en la ofensiva".

Del Deportivo, indica que "es un equipo de juego asociativo, tiene buenos futbolistas y de gran calidad técnica y una capacidad ofensiva importante, jugadores experimentados como Josete, un jugador de Segunda B de toda la vida; es un equipo muy compensado, es una buena piedra de toque para ver la evolución real que va teniendo mi equipo". "Es un equipo que tiene una identidad y por norma general suele tener la misma idea de juego, tiene un gran oficio, con jugadores muy experimentados y quieren sser dominadores y tener el balón, es un partido difícil y tendremos que dar nuestra mejor versión"

Con respecto a si cambiará de sistema, apuntaba que "tampoco quiero dar pistas, pero creo que tenemos que dar un paso al frente en todas las facetas del juego, no conceder ocasiones y con el balón tenemos que dar más soluciones, tenemos que ser un poquito más protagonistas con balón y gestionar mejor las situaciones de juego que nos harán crecer como colectivo y eso hará también que los rivales tendrán que estar más pendientes de nosotros, creo que es donde radica el partido y donde queremos dirigirnos, no sé el tiempo que tardaremos, por eso digo que estamos en construcción", incidió.

A sus jugadores les pide que tengan "más capacidad de balón, generar más líneas de pase de manera más automatizada, generar circulaciones de balón, un poco de juego horizontal, que vayan apareciendo movimientos para ser más protagonistas con el balón. Tenemos que dar un paso al frente en todos los sentidos, ya se hizo la semana pasada, pero somos exigentes y tenemos margen de mejora. Poco a poco iremos dando paso"

A nueve jornadas para acabar la temporada regular, el Orihuela está cinco puntos por encima del descenso y a siete del play-off y también de un Xerez CD que ocupa la sexta plaza empatado con el Linares Deportivo. Pato se centra primero en cerrar la permanencia, pero no esconde que la zona alta es aún posible de alcanzar: "Siempre soy optimista y pienso que voy a ganar todos los partidos, pero la tabla nos dice que esa situación vamos a tenerla que trabajar mucho. ¿Por qué no? Pero creo que lo que tenemos que hacer es dar lo máximo, nos viene un rival de los más complicados del grupo y si somos capaces de dar el nivel que todos buscamos el tiempo nos dirá. Ilusión, mientras que haya posibilidades por qué no, pero ahora mismo hay que cerrar filas sabiendo que el partido es muy complicado".