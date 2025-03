Checa: "Es la primera oportunidad para llegar a los 42 puntos"

El técnico del Xerez CD, José Carlos Romero 'Checa', ha analizado la semana de trabajo de su equipo en la previa del encuentro que este domingo disputa el Deportivo en Los Arcos (18:30) contra el Orihuela, la primera oportunidad para alcanzar los 42 puntos, dejar zanjada la permanencia y comenzar a tener un discurso más ambicioso en las nueve jornadas que restan para echar el telón a la temporada regular en el Grupo 4 de Segunda RFEF.

Pregunta.¿Qué Orihuela se espera tras el cambio de entrenador?

Respuesta.Viene de ganar a un buen equipo como es el filial del Cádiz y nos esperamos un rival que está súper motivado y sobre todo con el cambio de entrenador pues está haciendo las cosas bastante bien, pero nuestro único objetivo es el mismo de siempre, que es ganar.

P....

R.Supongo que cambiarán algunas cosas, pero está claro que nosotros siempre nos centramos en lo que es nuestro equipo. Al final intentamos hacerle daño al contrario, pero siempre en base a lo que seamos capaces de hacer nosotros. Está claro que con el nuevo entrenador han cambiado algunas cosas, pero siguen siendo los mismos jugadores, un grupo de jugadores magnífico, un equipo que se hizo para optar al play-off y cotas más altas y está peleando por intentar engancharse a esa zona, tiene un muy buen equipo. Ahora se han reforzado con un entrenador que tiene mucha experiencia y que conoce la categoría perfectamente y está claro que creo que van a ser mucho mejor de lo que nos encontramos aquí en Jerez, donde fueron capaces de ganarnos. Así que imaginaros con la intensidad y con la concentración que vamos a tener que ir allí a Orihuela, sobre todo para conseguir algo importante que es nuestro único objetivo.

P.Después de la imagen que dio aquí el Orihuela, que ha sido quizás de los pocos equipos que han sido superiores al Xerez CD, ¿le sorprende que haya estado prácticamente toda la temporada abajo?

R.No es que me sorprenda, es que esta categoría es muy complicada, está todo muy igualado, son equipos muy fuertes, equipos que tienen un gran presupuesto, equipos que a priori iban a pelear por los cinco o seis primeros posiciones y que se han encontrado ahí, pero está claro que está hecho para pelear por los puestos de arriba. Y sobre todo, tenemos que ver nosotros y valorar lo que estamos haciendo, que es mucho y muy bueno. Cuando estás en esta situación faltando nueve jornadas nada es casualidad y gracias a este gran grupo de jugadores nos están haciendo soñar que podemos hacer algo más. Pero nuestro único objetivo es la permanencia, lo tenemos cada vez más cerca y tenemos que conseguirlo cuanto antes.

P.De hecho, es la primera oportunidad para llegar a los 42 puntos y a esa permanencia 'virtual'.

R.Sí, tenemos la primera oportunidad, tenemos el único objetivo que es ganar y tenemos sobre todo el objetivo de conseguir la permanencia cuanto antes. Es lo que nos impusieron cuando llegamos aquí, es lo que nos impusieron cuando hicimos la plantilla en verano y es lo que vamos a conseguir, si Dios quiere, cuanto antes. Pero está claro que este equipo es ambicioso y que este equipo quiere y puede y tenemos que conseguirlo y si puede ser este domingo, pues mucho mejor.

P.¿Cómo llega su equipo a este enfrentamiento? ¿Fuera de casa estáis muy bien y quizás en casa, donde está el talón de Aquiles.

R.Creo que el equipo está manteniendo una línea de trabajo estupenda desde que hemos empezado la competición. Es cierto que como todos los equipos hemos pasado baches y sobre todo hemos tenido momentos malos, pero los jugadores han sabido levantarse. Tengo la suerte de entrenar a un grupo de jugadores magníficos que quiere ser cada día mejores y sobre todo que hacen mejores a los compañeros. Al final esa es la importancia del equipo y del grupo.

P....

R.Esta semana estamos muy ilusionados de poder conseguir el objetivo que nos propusimos a principio de temporada y tienen muchas ganas de que llegue el domingo. Fuera de casa hemos conseguido buenos resultados, pero creo que la imagen siempre ha sido la misma, tanto en casa como fuera. Si es verdad que en los últimos partidos en casa no estamos consiguiendo esos resultados que todos estamos esperando, pero creo que la imagen está siendo buenísima. El otro día contra el Almería creo que hicimos la mejor primera parte de la temporada y el día del Antoniano, sin hacer un juego tan vistoso como el otro día, creo que merecíamos la victoria y no lo conseguimos. Así que este es el camino a seguir, los jugadores lo saben, creo que todos lo sabemos y sobre todo que haya unión como estáis viendo. Creo que es un lujo poder vestir esta camiseta y también estamos haciendo que toda la afición vuelva a creer que es posible conseguir cosas importantes, pero a través de la unión y sobre todo de estar en los momentos malos.

P.El otro día decía que una vez que se consigan los 42 puntos se comenzaría a hablar de otras cosas. ¿Teme que el equipo cuando llegue a los 42 puntos se relaje o ya se encarga de que eso no suceda?

R.Lo primero que tenemos que hacer es conseguir los 42 puntos, a partir de ahí ya hablaremos. Yo estoy tranquilo con el grupo de jugadores que tengo, pero el primer objetivo es conseguir los 42 puntos y ya pensaremos en otras cosas.

P.¿Todos disponibles salvo Ramón?

R.Sí. Ramón tuvo un golpe con Santisteban a principios de semana y es verdad que en los últimos días no ha podido entrenar, así que es la única baja para esta semana. Tenemos que hacer la lista de convocados y tendré que dejar fuera a alguna gente porque, ya te digo, el grupo entrena magnífico, compite magnífico y hace que los que están teniendo más minutos tengan que dar el máximo porque están apretándole de atrás.

P.¿Es lo que peor lleva como entrenador, tener que dejar gente fuera?

R.Así es, es lo que peor llevo y sobre todo porque este equipo que me ha tocado a mí entrenar es un lujo, es un lujo cómo entrenan cada día y sobre todo lo que son capaces de ayudarte y de darte. Es verdad que me toca ser injusto con muchos pero me contrataron para eso y creo que es lo que me toca, aunque es lo más duro que llevo en el día a día, pero está claro que para eso estoy aquí.

P.Lleva dos semanas consecutivas apostando por los tres centrales. ¿Habrá unan tercera?

R.Siempre intentamos hacerle daño al rival sin sufrir nosotros y esta semana no será diferente. Intentaremos hacer el máximo daño posible al rival y sobre todo que nosotros estemos ordenados y que seamos capaces de defender como equipo y atacar como equipo. Por eso cada semana es un reto diferente pero siempre con el mismo motivo que ganar. Al final los jugadores son los que son y nosotros tenemos que adaptar a esos jugadores para intentar hacerle daño al rival.

P.Es un desplazamiento muy largo. ¿Espera aficionados del Xerez CD en Los Arcos?

R.Estoy seguro de que habrá. Si hay alguien que nos sorprende día a día es la afición. Nos dan más de lo que nosotros esperábamos y cada día se sorprende. Seguro que esta semana no va a ser menos. Sé que es lo que está habiendo en estos últimos días de lluvia y demás. Que tengan cuidado en carretera y que vayan a animar a su equipo, estoy seguro de que así será.