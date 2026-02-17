Pendientes de los problemas de rodilla del medio Jaime López

Con la mente puesta ya en la Deportiva Minera, el Xerez CD ha comenzado la semana pendiente de la enfermería. Así, a la consabida baja de Charaf, que deberá estar en el dique seco esta semana debido a sus problemas de rodilla, se puede sumar la de Jaime López, que tuvo que ser sustituido el pasado domingo ante el Linares también con molestias en su rodilla.

El centrocampista sevillano pisó mal en una de las últimas acciones del primer periodo y pese sus intentos por recuperarse, tuvo que pedir finalmente el cambio nada más comenzar el segundo periodo.

En principio, todo apunta a que el futbolista padece un esguince de rodilla, si bien está pendiente de realizarse estos días una resonancia magnética que diagnostique el alcance definitivo de la lesión.

En caso de confirmarse esta dolencia, Galiano perdería a otro hombre fundamental en mediocampo, teniendo en cuenta la baja ya de Charaf. De cualquier modo, una de las pocas notas positiva del último encuentro en Chapín fue la participación del joven Jaime Fuentes, que dejó buenos detalles durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, mostrándose con personalidad y pidiendo el balón en los momentos complicados.

El que sí parece que llegará al domingo es Zequi Díaz. El futbolista recibió una fuerte contusión en su espalda, pero desde los servicios médicos del club se espera que el tratamiento diagnosticado estos días, pueda estar sin problemas para el importante partido en Murcia.

El equipo realizó ayer el clásico entrenamiento de recuperación y hoy gozará de día libre. Inicialmente volverá a los entrenamientos mañana para preparar el choque del domingo a las 12 del mediodía ante la Deportiva Minera.

La buena noticia de esta semana espera ser el regreso de Felipe Chacartegui después de más de un mes en el dique seco debido a una fascitis plantar.