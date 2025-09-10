Galiano y los errores a balón parado: "Nos tenemos que mirar todos a la cara"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, lamentaba la eliminación en Copa RFEF de su equipo ante el Molinense y aseguraba que la clave del encuentro estuvo en que su escuadra no aprovechó las "cinco o seis ocasiones de gol" de las que dispuso y el rival sí los errores cometidos por sus jugadores. Se mostró preocupado por volver a encajar a balón parado y también por el golpe mental que puede suponer no haber comenzado la temporada con buen pie: dos partidos oficiales y dos derrotas.

El técnico comentaba a la finalización del encuentro que se marchaba "enfadado por el resultado y por las facilidades que hemos dado en nuestra área. Creo que hemos estado mucho tiempo en campo contrario, sobre todo en la segunda parte hemos generado cinco o seis ocasiones de gol que no han entrado y ellos quizá con muy poco nos han hecho mucho daño. A fin de cuentas, cuando tú generas y no la metes y con poco te la meten pues estás perdido. Creo que en la primera parte, la primera vez que llegaban ellos regalamos un balón que está controlado y 1-0. Y en la segunda no salían de ahí, hubo ocasiones, pero el portero ha estado acertado. Y en un despeje nuestro, córner y en el córner, gol. Creo que hemos tenido varias situaciones para haber remontado, pero no hemos estado acertados en el área rival y en la nuestra hemos regalado. Los partidos se deciden en las áreas".

"Cuando tú generas y no la metes y con poco te la meten pues estás perdido"

De nuevo un gol a balón parado que atribuye a la falta de atención. "Esto es concentración, en el primero damos muchas facilidades y en el segundo a balón parado igual. Tendremos que mirarnos a las caras, ponernos el mono de trabajo, controlar nuestra área y ya que no estamos acertados en el área rival, intentar no encajar goles, que estamos encajando muchos goles". "El equipo -prosiguió- se ha pegado mucho tiempo en campo contrario, en la primera parte también ha tenido Mati alguna situación de uno contra uno solo en el área y nos ha faltado esa pizca de calidad y en la segunda parte hemos generado situaciones muy claras y no han entrado. Perdonamos y ellos han estado acertados en los pocos errores que hemos cometido atrás. Esto es fútbol, esto es así, como no dominemos las áreas tú puedes hacer muchas cosas bien en juego, pero como no dominas las áreas, los puntos se te van".

Fuera de la Copa RFEF, el Deportivo se centra ya únicamente en la liga y la primera final es el domingo contra el Antoniano, exequipo de un técnico que espera que la competición copera no haya dejado secuelas: "Veremos a ver cómo llegan los que más minutos han jugado de cara al domingo, es verdad que hemos reservado varios jugadores para el domingo, pero a ver a nivel mental y físico cómo llegamos el viernes y a partir de ahí empezaremos a tomar decisiones para el domingo, en casa tenemos que sacar el partido hacia delante".

Tras dos derrotas, ve a sus jugadores "preocupados, volvemos a perder, volvemos a encajar gol a balón parado y aunque lo han dado todo, han hecho cosas muy bien en la segunda parte, no ha sido suficiente para ganar. Entonces, estarán jodidos, es cuestión de ver lo positivo que hemos hecho, reforzarlo y mejorar lo que no se ha hecho bien".