La plantilla del Xerez CD deja de entrenar como medida de presión por los impagos

La plantilla Xerez CD lleva toda la semana sin entrenar. Los futbolistas están descontentos con la entidad porque les adeuda dos mensualidades y han dejado de realizar casi todo el trabajo programado como medida de presión. Su gran preocupación es que los problemas aumenten y se les acumulen los impagos.

Nene Montero, técnico azulino, ha roto una lanza en favor de sus jugadores y ha comentado que "los jugadores no han entrenado normalmente, tienen sus razones y no voy a entrar en ellas. Todo el mundo cuando trabaja quiere tener su nómina. El martes estuvimos en La Granja pero no entrenamos, sólo hicimos las acciones de estrategia y estuvimos en el campo un buen ratito. Hoy miércoles tampoco hemos hecho demasiado".

Sobre las cantidades que se adeuda a la plantilla, aseguró: "Sé lo que se me debe a mí, que creo que es lo mismo que a ellos. Eso ya no lo voy a sacar a la luz pública. Los futbolistas han hablado con Susana, la persona que está en contacto con ellos, y están pendientes de una solución".