Felipe Franco, preparador físico del Xerez CD, da un "excelente" al equipo

Felipe Franco Márquez (Sevilla, 16-02-1986), preparador físico del Xerez CD, se muestra encantado con el rendimiento que está ofreciendo el equipo tanto a nivel de resultados como físico, destaca el compromiso de la plantilla, apuesta por lograr el objetivo, pero advierte: "No hay nada hecho, hay que ir partido a partido y no abandonar nuestra hoja de ruta".

Sobre la marcha del equipo, apunta: "Los buenos resultados son fruto de todo, llegan porque se están trabajando bien todos los aspectos, porque hay compromiso y por el excelente nivel que tiene la plantilla tanto a nivel individual como colectivo y también a nivel de implicación, es una de las mejores que me he encontrado".

Y eso que no es fácil trabajar con jugadores muy jóvenes y con ganas de llegar a la elite y con otros contrastados que vienen de arriba. "Puede parecer complicado, pero me lo ponen muy fácil. Los jóvenes tienen ganas de trabajar y de aprender y los veteranos no vienen de vuelta ni mucho menos, son igual de trabajadores que los jóvenes y muy implicados. No han venido a retirarse aquí ni a echar el rato, han llegado con el objetivo claro y se agradece un montón".

El técnico desvela que "me lo ponen fácil, estoy contentísimo. Antes del cierre perimetral y de las restricciones había días que poníamos entrenamiento voluntario en el gimnasio y cuando me iba a dar cuenta tenía allí a casi todo la plantilla. Nadie quiere perderse ni un entreno. Es un grupo implicado y profesional".

"El calendario es una locura, tantos parones no facilitan el trabajo"

Como casi todos los profesionales, considera que el calendario esta temporada es "una auténtica locura, tantos parones no facilitan el trabajo. Por no tener, no tenemos ni fechas claras para la segunda fase".

Sin embargo, el formato sí le gusta "siempre y cuando consigas pelear por el ascenso en el grupo de los tres primeros, te facilita mucho las cosas. Un 'play-off' es muy puñetero, puedes hacer un buen resultado en casa pero, luego, por cualquier despiste o por cualquier mínimo detalle te puedes quedar fuera. El tercer ascenso sí que es muy complicado lograrlo, es por eliminatorias a cara o cruz".

Para la segunda fase aún queda bastante y prefiere ir "partido a partido. El fútbol es un deporte de dinámicas. Ahora, estamos muy bien, pero podemos coger una mala dinámica y llegar en una disposición diferente. Hay que ir paso a paso, ojalá sigamos en esta línea y podamos mantener la distancia con nuestros rivales".

"Iremos mal si pensamos que lo tenemos todo hecho, queda un mundo y ganar siempre es muy difícil"

Tiene los pies en el suelo y advierte: "La experiencia me dice que debemos ser cautos, me ha pasado de todo en el Coria y en el San Fernando. Dinámicas, como he comentado antes. Todo te cambia tanto para bien como para mal a la mínima. Si pensamos que lo tenemos todo hecho iremos mal, queda un mundo. Cuesta muchísimo ganar todos los partidos".

Ya miran los resultados que están consiguiendo los equipos del otro subgrupo y cree que "tienen mucho nivel, hay clubes con grandes proyectos y que son importantes en esta categoría, como San Roque de Lepe, Ciudad de Lucena, Utrera o Salerm Puente Genil. Cualquiera que se meta arriba será por méritos propios y nos lo pondrá complicado. Partido a partido y sin abandonar nuestra hoja de ruta".