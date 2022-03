Los problemas económicos lastran al CD Rota, próximo rival de Xerez CD

La primera plantilla del CD Rota ha tomado la decisión de entrenar esta semana por su cuenta y sólo acudir al Navarro Flores para ejercitarse en grupo este jueves y viernes para preparar el partido del domingo ante el Xerez CD (12:00) como medida de protesta y presión por los más de tres meses que acumula sin cobrar. Los problemas económicos lastran a la entidad, que no ha podido hacer frente hasta el momento a las mensualidades de sus jugadores y técnicos.

Algunos integrantes del plantel verderón no son de Rota, tienen que desplazarse en sus coches particulares para entrenar y no les llegan los recursos para afrontar esos gastos con tantas gratificaciones pendientes.

De hecho, esta temporada militan en el conjunto roteño hasta seis jugadores que han defendido la camiseta del Deportivo o han pasado por su cantera, el capitán Luis Lara, Joaqui, que se encuentra lesionado con una fractura en el tendón de Aquiles, el portero Manu López y los centrocampistas Orihuela, Ramón y Adri Romero, que ha sido de los últimos en llegar procedente del Guadalcacín.

Luis Lara, alta

Luis Lara puede ser una de las grandes novedades del cuadro de Jero Osorio en el compromiso ante los azulinos. El ariete sufrió una grave lesión en los primeros días de la pretemporada, al romperse el peroné en una acción con su compañero Joaqui, ahora siete meses después ha dejado atrás las secuelas y tiene muchas opciones de debutar.

El técnico de los roteños tenía previsto incluirle ya en la lista de convocados para la cita del pasado domingo en Lebrija ante el Antoniano, pero sufrió un pequeño pinchazo en el gemelo y optó por esperar una semana más para evitar problemas.

El ex xerecista admite que "tengo unas ganas locas de volver a jugar y hacerlo ante el Xerez CD sería muy especial. Están en un buen momento, están haciendo las cosas muy bien y el partido va a ser complicado, tienen plantilla para acabar entre los cuatro o cinco primeros".

La llegada de Jero Osorio, bajo su punto de vista, ha supuesto un cambio radical para todos y se encuentra contento. "El míster es muy joven, no había entrenado nunca en esta categoría y tiene mucha ilusión. Ha llegado con las ideas muy claras, se ha adaptado muy bien al vestuario, el vestuario a él y se ha ganado a la afición. Estamos sacando poco a poco al equipo de ahí abajo".

Sobre la decisión de no entrenar y sí hacerlo cada jugador por su cuenta, el atacante, en declaraciones a la Cadena Ser, confiesa que "llevamos unos meses complicados, en la plantilla hay gente que vive del fútbol y no estamos al corriente. Hemos adoptado la decisión de entrenar tres días por nuestra cuenta y dos, jueves y viernes, en Rota a ver si nos dan alguna solución. La situación no es delicada sólo en el Rota, ahí están el mismo Xerez CD o Los Barrios. Esto viene arrastrado desde la pandemia".

Veinte puntos en el Navarro Flores

El partido, que ha sido declarado medio día del club, ha levantado mucha expectación tanto en Rota como en Jerez y se espera una gran entrada en un Navarro Flores en el que los verderones han sumado 20 de los 27 puntos que llevan. Como locales han ganado seis partidos (Ceuta B, Antoniano, Conil, Los Barrios, Ciudad de Lucena y Cabecense), han empatado dos (Tomares y Utrera) y perdido cuatro (Cartaya, Córdoba B, Sevilla C y Recreativo de Huelva).