El Xerez CD no realiza movimientos de última hora antes del cierre del mercado

El mercado de fichajes de verano consume sus últimas horas y el Xerez CD no ha necesitado agotar el plazo de cara a la temporada 25/26. La dirección deportiva que encabeza Miguel Gutiérrez 'Gallo' tenía los deberes muy adelantados y la entidad ha confirmado que no realizará ningún movimiento antes de las 23:59 horas de este lunes. De este modo, la opción de lograr la cesión de un delantero sub-13, la única pieza que les faltaba, o la contratación de uno en propiedad está desechada.

Los dos últimos jugadores que ha incorporado el Deportivo son los centrocampistas Hugo Díaz, procedente de la Gimnástica Segoviana que la pasada temporada militó en Primera RFEF, y Bless, pivote cedido por el Ceuta. Los dos han tenido ya la oportunidad de debutar y el Torneo San Ginés les fue de gran ayuda para adaptarse al grupo y al técnico.

Con estas dos incorporaciones, Diego Galiano cuenta con 23 jugadores que tendrán el reto de hacer un buen papel en Segunda RFEF y pelear por dar el salto de categoría.

Porteros

Ángel de la Calzada (1)

Antonio Santos (13)

Defensas

Mancheño (2)

Ricky (18)

Chacartegui (3)

Leo Vázquez (15)

Moi (19)

Josete (4)

Guille Campos (22)

Centrocampistas

De la Lama (21)

Ismael (8)

Adri Rodríguez (4)

Bless (24)

Hugo Díaz (18)

Charaf (10)

Zelu (7)

Javi Rodríguez (16)

Jaime López (14)

Franco (6)

Fuentes (20)

Atacantes