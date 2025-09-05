Horario confirmado para el partido de Copa RFEF del Xerez CD ante el Molinense

El Xerez CD afronta una primera semana de competición en la que tendrá que jugar tres partidos en ocho días. Los azulinos comienzan este mismo sábado la liga en Segunda RFEF desplazándose al Manuel Polinario de Puente Genil para medirse a un recién ascendido en su campo maldito. El choque se adelantó a la jornada sabatina debido a que los xerecistas tienen que jugar este miércoles la ronda de 1/16 de final de la Copa RFEF. El sorteo deparó un duelo con un Tercera RFEF, pero lejos de Chapín, por lo que de nuevo habrá que acumular kilómetros.

En efecto, al Deportivo le tocó 'en suerte' el Molinense, conjunto de la Vega del Segura de la región murciana, desplazamiento de más de mil kilómetros entre la ida y la vuelta, para afrontar posteriormente el domingo en Chapín el primer encuentro en casa frente al Atlético Antoniano, el equipo que Diego Galiano ha dirigido las cuatro últimas campañas. El Molinense ya ha dado a conocer el horario del encuentro del próximo miércoles 10 de septiembre. El choque se disputará en el Estadio Sánchez Cánovas a partir de las 20:00 horas, por lo que el XCD regresará de madrugada a tierras jerezanas.

Si el Deportivo pasa esta primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa RFEF, aún deberá solventar dos más para obtener la clasificación para la Copa del Rey, que disputarán los cuatro semifinalistas de esta competición, con el premio asegurado de medirse a un Primera División.