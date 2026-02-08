Punto de un Xerez CD con dos caras (0-0)

Un punto ha sumado el Xerez CD en el Francisco Muñoz Pérez de Esterpona en un partido en el que los azulinos desperdiciaron un primer tiempo con muy poca ambición por parte de los xerecistas y una segunda mitad en la que dio un paso adelante y perdonó a su rival en dos ocasiones clarísimas de Mati Castillo y un mano a mano de Franco Júnior. "Cuando eres muy fuerte en tu casa todo lo que sea sumar fuera es bueno", decía Diego Galiano en la previa del encuentro y así fue. El Deportivo ha sido un equipo muy serio en defensa -deja por segunda semana consecutiva la portería a cero- y sobre todo con la entrada de Chuma en la segunda parte, aunque antes también, daba un paso adelante pero le faltó el gol.

Diego Galiano repitió el once inicial que jugó hace siete días contra la UD Melilla, por lo que Zequi Díaz comenzó el partido desde el banquillo, donde también se encontraba Chuma. Javi Rodríguez repitió en la banda izquierda relegando de nuevo a Ricky a la suplencia, por la derecha inició Guille Campos y en el centro de la zaga los inamovibles Moi y Josete. El centro del campo, el habitual con Adri, Isma y Charaf, Mati Castillo volcado en banda derecha, Zelu en la izquierda y arriba Nané.

El Estepona tuvo la primera ocasión clara a los cinco minutos en una jugada en la que el Deportivo se fue aculando atrás. Ballarín condujo atravesando el centro del campo sin oposición, metió al área a Ale Cárdenas y este se adentró en buena posición para pegarle con la derecha, apareciendo Guille Campos lanzándose al suelo para desviar a saque de esquina.

Dominio local

Inició mejor el partido el cuadro esteponero, muy necesitado de puntos por su malísima clasificación. Los locales presionaban alto con especial vigilancia a Isma y Charaf, lo que le costaba al Deportivo tener el balón para llevarlo al área del equipo de Manolo Sánchez. Tenía la pelota el Estepona y el Xerez CD de momento esperaba en bloque medio-bajo y dejaba hacer a los locales, que llevaban el peso del encuentro aunque sin ocasiones en este primer tramo.

De la Calzada tuvo trabajo en la primera parte. / jaime benítez

Le costaba detectar al Deportivo a Ale Contreras, que llegaba muy suelto a las inmediaciones del área de De la Calzada. Ocurrió de nuevo a los 13 minutos. El atacante pudo enganchar un disparo en la frontal que se le marchaba por encima del larguero y posteriormente se le anulaba un gol a Heber Pena por un fuera de juego muy claro. Pero la tendencia era clara, el Estepona estaba cómodo sobre el terreno de juego y el Xerez CD había salido con la empanada.

La tiene Guille

Un centro sin peligro de Zelu fue lo más destacado del Xerez CD en la primera media hora, mientras que Scepovic ponía a prueba a De la Calzada con un remate flojo pero esquinado y luego Javi Rodríguez se dormía incomprensiblemente en el área pequeña y menos mal que Josete aparecía para evitar el tanto de Ballarín. En un saque de esquina asustó por fin el Deportivo. Zelu sacó en corto a Charaf, este le devolvió de tacón y el centro del jerezano, tras un rechace, lo remataba Guille Campos por encima del larguero.

El Xerez CD equilibró el partido en el cuarto de hora final de la primera parte, y aunque no se acercó más por el área de Liceras, tampoco sufrió en la suya, acabando unos primeros 45 minutos muy pobres, con un centro del campo que no pudo controlar ni crear y unas bandas en las que tanto Mati como Zelu pasaron inadvertidos.

Zequi y Chuma al campo

No hizo cambios Diego Galiano en el descanso, pero su equipo salió con otra mentalidad en esta segunda mitad y a los pocos segundos Charaf metía un centro al área que no encontraba rematador, aunque respondía Sandji con un lanzamiento lejano que se marchaba tres palmos por encima del larguero de Ángel de la Calzada. Casi se alía la suerte con el Estepona en otro disparo desde fuera del área de Heber Pena, el balón lo desviaba Contreras y con De la Calzada vencido a la izquierda la pelota se iba junto al palo derecho de los xerecistas.

Chuma tuvo muy buenos minutos el tiempo que estuvo sobre el campo. / jaime benítez

Una recuperación de Mati Castillo y posterior centro del extremo azulino estuvo a punto de aprovecharla Charaf, que acudió al remate y terminó chocando con Titi llegando una fracción de segundo tarde y llevándose la peor parte, teniendo que ser asistido en el terreno de juego doliéndose de la rodilla derecha. No esperó más Galiano y a los 10 minutos de la reanudación quitaba a Zelu y Nané por Zequi Díaz y Chuma, que debutaba con los azulinos tras ser presentado el pasado viernes. La mala noticia, que Charaf no podía continuar, teniendo que ser sustituido por Jaime López y gastando una segunda ventana de cambios que se podría haber evitado apenas unos minutos antes.

Casi marcan Josete y Mati

El Estepona volvía a hacerse con el control del juego y hacía daño en balones diagonales a sus bandas, pero el que pudo marcar fue el Xerez CD en un saque de banda que tras un rechace remataba con la zurda Josete. El disparo del central ilicitano salió centrado y arriba y ahí Liceras sacaba una buena mano para enviar a saque de esquina. La mejor ocasión de los xerecistas en todo el partido llegaba a los 71 minutos. Y clarísima también fue la que tuvo Mati Castillo, delante de Liceras y que remataba muy alto tras recibir un 'caramelo' de Chuma, un pase que lo dejaba absolutamente solo ante el meta local.

¡Ay, Franco!

A diez del final, Galiano daba entrada a Franco y Ricky para refrescar la banda derecha al completo mientras Liceras tenía que salir a los pies de Zequi tras un buen pase de Isma. Y acto seguido, Chuma ganaba un balón por alto y Zequi dejaba solo a Franco, que fresco, se plantaba ante Liceras y de manera incomprensible se dormía y ni regateaba al portero ni disparaba para desesperación de los aficionados azulinos.

Unos 400 azulinos estuvieron desplazados a Estepona. / jaime benítez

Entró el partido en el tiempo de descuento, terreno abonado para el Estepona contra el Xerez CD vistos los tres últimos antecedentes. Seis añadía el colegiado ceutí Pozo Fernández y el partido moría en un saque de esquina para los locales que hicieron aparecer viejos fantasmas contra este rival, aunque el Deportivo lo defendió bien y el choque no daba para más. Reparto de puntos, al Deportivo le sirve para seguir en puestos de play-off de ascenso y de poco a un Estepona que sigue hundido en el descenso.