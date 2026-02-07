El Xerez CD, a dar un necesario paso adelante ante un Estepona en descenso

El Xerez CD afronta este domingo en Estepona una salida trampa ante un rival hundido en la clasificación, pero que ha sido uno de los animadores del mercado invernal para pelear una permanencia que tiene a 13 puntos de distancia. Con la llegada de Manolo Sánchez al banquillo, el club malagueño ha mejorado sus registros y sólo ha perdido un partido de los últimos seis, con dos victorias y tres empates por medio. Por si fuera poco, le tiene cogida la medida al Deportivo: victoria esta temporada en Chapín en el descuento, triunfo la pasada campaña en Jerez también en el alargue y empate en el 95' el curso anterior en el Francisco Muñoz Pérez.

Pese a que hay varios encuentros suspendidos por los efectos de las borrascas Leonardo y Marta, tanto Estepona como Xerez CD han acordado no pedir el aplazamiento del encuentro entendiendo que las adversas condiciones climatológicas mejoran para la jornada de este domingo, en la que no se esperan lluvias. Pese a ello, el Xerez CD ha recomendado a sus aficionados prudencia en el desplazamiento matutino de los xerecistas, que en un abrir y cerrar de ojos agotaron las 500 entradas que ha facilitado el club costasoleño.

Sin Chacartegui

El Deportivo afronta la salida a Estepona con la necesidad de sumar los tres puntos después de caer en tres de sus últimas cuatro expediciones. En efecto, los azulinos cayeron en Murcia, Almendralejo y Lebrija y, por medio, vencieron en casa del Almería B en un partido que perdían en el minuto 90. Toca mejorar a domicilio para seguir en la pelea por el ascenso directo. Además, el Águilas no juega frente al Recreativo y los azulinos tienen la posibilidad de adelantar al líder y 'meterle presión', además de acabar la jornada en lo más alto de la tabla, aunque para ello debe ganar en Estepona y esperar al menos el empate del UCAM en su salida a Lorca.

Chuma, listo para debutar. / jaime benítez

Diego Galiano sólo tiene la baja de Felipe Chacartegui, que sigue liado con la fascitis plantar que le ha impedido jugar en las últimas semanas. El técnico recupera a Ricky, que puede volver al lateral izquierdo, mientras que la duda está en al derecho, para el que optan Javi Rodríguez -recuperado casi al cien por cien de sus molestias- y Guille Campos. Además, todo apunta a que Zequi podrá ser de la partida tras ser suplente en Chapín contra el Melilla. En ese caso, el sacrificado sería Zelu. Adri, Isma Gutiérrez y Charaf apuntan a titulares en el centro del campo, al igual que Mati Castillo en una de las bandas y arriba Nané, aunque se espera que Chuma tenga ya minutos para que vaya adquiriendo el ritmo necesario.

Un rival reforzado

El Estepona ha incorporado hasta seis futbolistas en este mes de enero, tratando de buscar así el milagro de salvar la categoría. En el cuadro costasoleño, al frente del cual se encuentra Julen Guerrero como director deportivo, han firmado al central Iván Muñoz (Arenteiro), los centrocampistas Mario Camero (sin equipo); Xiker Ozerinjauregi (sin equipo) y Sergio León (Santomera); y los veteranos delanteros Héber Pena (Racing de Ferrol), Stefan Scepovic (OFK Belgrado), ambos de 36 años y con gran experiencia en el fútbol. El club ha dado la baja al delantero Dani Sancho (SD Logroñés), Asier Teijeira (Tudelano); Javi Castedo (Águilas); Lolo González (Badajoz) y Javi Grillo (Real Ávila).