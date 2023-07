Un regreso y una salida en el cuerpo técnico del Xerez CD

El Xerez CD inicia el próximo jueves la pretemporada en La Granja y ya se va perfilando el cuerpo técnico que trabajará codo con codo con José Carlos romero Infante 'Checa'. El técnico azulino tendrá como segundo entrenador a Juan Pedro Ramos. El Pirata acabó la temporada al frente del equipo, al que finalmente clasificó para la Copa RFAF tras ganar los tres últimos encuentros ligueros.

Quien regresa al Xerez CD es Fran Corrales. El entrenador de porteros se marchó a finales del mes de enero rumbo al Atlético El Paso, equipo de la Segunda RFEF que entrenaba el bornense Manolo Sanlúcar. Corrales ha desarrollado una excelente labor en La Palma, contribuyendo a la permanencia del equipo en la cuarta categoría del fútbol nacional. Estaba a expensas de una nueva oferta, pero finalmente se queda en la ciudad y vuelve al Xerez CD.

El técnico se despedía hace unos días de la entidad palmera y cambiaba su foto de perfil de una conocida red social, en la que se le ve sosteniendo un balón con un chubasquero del Xerez CD.

La llegada de Corrales implica la salida de Alex Aguilera, entrenador de porteros que llegó en su sustitución procedente del Jerez Industrial. El técnico se ha despedido de su club en los siguientes términos: "Xerecistas, toca despertar de este sueño, toca despedirme del club de mi vida. Ha sido corto pero muy intenso y me he levado a vivir cosas que jamás olvidaré. Entrenar a los porteros del Xerez CD puedo considerarlo como uno de los mayores logros deportivos de mi vida. Quiero agradecer a todos los que pusieron mi nombre para hacerlo posible. Desde ya lucharé para algún día volver, pero mientras os animaré desde la grada. ¡El Xerez CD está más vivo que nunca!".

César Ramón, portero que estuvo a sus órdenes esta pasada temporada y que ha recalado en el Puente Genil, ha tenido unas palabras especiales para Aguilera: "Mucha gente como tú hace falta en este deporte, un año más me has vuelto a demostrar que a trabajo, dedicación y pasión por la portería no hay quien te gane. Sigue como vas porque a personas como tú la recompensa le va a llegar porque te lo mereces con creces".

Tampoco va a continuar en la entidad xerecista Bernardi Gaona. El hasta ahora preparador físico del Xerez CD se marcha a la cantera del Real Betis enrolándose en uno de los juveniles de la entidad verdiblanca. Bernardi asumió la preparación física del Deportivo ya iniciada la temporada en sustitución de Jesús Benítez y cuando aterrizó en la entidad Juan Carlos Gómez. Su sustituto será Álvaro Montiel, persona de la confianza de Checa y que ha militado en equipos como el Gerena, Espartinas, Pilas, OFC Academik Svishtov y el Torreblanca.