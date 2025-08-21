Rodríguez Aguilocho reivindica desde el corazón xerecista el Trofeo Feria de la Vendimia

El V Trofeo Feria de la Vendimia se disputa este domingo (21:00) en Chapín entre Xerez CD y Juventud Torremolinos. Su puesta de largo se ha llevado a cabo este jueves en las Bodegas Williams & Humbert en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por los delegados de Deportes, José Ángel Aparicio, y de Empleo, Nela García, y numerosos representantes del consejo de administración azulino.

El pregón ha corrido a cargo de Ángel Luis Rodríguez Aguilocho, abonado número 37 del Xerez y pregonero de la Semana Santa 2019 y de la romería del Rocío 2016, y en él no han faltado pinceladas a la historia pasada de la entidad. Agradeció a la bodega su acogida. "Son perfectamente conscientes de lo que significan para el xerecismo, por lo casi icónico de sus marcas, que son ya casi tan xerecistas como el gol de Fernando Román a la Gramanet, que ya forma parte del ADN del Xerez, y, también, cuenta la historia que por aquí por sus oficinas estuvo un día un tal Thomas Spencer, que fue el que trajo el fútbol a Jerez. Llevo por bandera ser xerecita durante todos los días del año y es un orgullo ser la voz del xerecismo en este acto".

Ángel Rodríguez Aguilocho, en un momento de su pregón. / Cristo García/Xerez CD

Pregón con sentimiento

En su discurso hizo un paralelismo con su pregón de Semana Santa, unas palabras llenas de sentido xerecismo. "Un servidor tuvo el honor en 2019 de dar el pregón de la Semana Santa de Jerez, único pregón, al menos que yo recuerde, en el que se nombra al Xerez Club Deportivo en dos ocasiones, hecho que me llevó bastantes críticas, memes y amenazas de todo tipo. Me quiero referir justo al inicio de aquel pregón porque hablaba de un reloj imaginario que marcaba la vida del cofrade en la ciudad, un reloj que comenzaba a marcar las horas cuando El Resucitado se recogía en la catedral y luego la ciudad iba dando vida a esas horas, también con unas manecillas imaginarias que recorrían el año entero. Los aficionados del Xerez CD tienen un ciclo similar. Ahora, gracias a Dios, los tiempos han cambiado. El club ha pasado por las manos de algunos buenos relojeros, algunos más profesionales, otros simples aficionados, pero entre todos, han conseguido que esta máquina complicada que es el Xerez Club Deportivo haya vuelto a funcionar como Dios manda. Y esta sin duda, la presentación y la disputa de este trofeo es una viva prueba de que todo va volviendo a la normalidad".

Y subrayó: "Su tic-tac sigue más vivo que nunca, aunque algunos hayan querido detener sus manecillas por todos los medios a su alcance. Sólo nos falta disfrutar de los pocos días que nos quedan para volver a disfrutar de una nueva temporada que promete ser ilusionante como pocas y que tiene este precioso preámbulo dentro de unos días con la disputa de este interesante Xerez Club Deportivo, Juventud Torremolinos. Nos vemos el domingo a las nueve de la noche en Chapín para pegarle a la pretemporada ese último empujón que nos lleve a las puertas de esa tan ansiada primera jornada de liga. ¡Viva Jerez de la Frontera, viva sus Fiestas de la Vendimia y viva el Xerez Club Deportivo!".

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, agradeció al Ayuntamiento el respaldo. / Cristo García/Xerez CD

Juan Luis Gil, agradecido

Juan Luis Gil, presidente azulino, dio las gracias a Williams por cederles el lugar para celebrar el acto, a Rodríguez Aguilocho por su pregón y al Ayuntamiento por el respaldo en los últimos años: "Desde que entraron ellos en el Ayuntamiento todo ha sido un antes y un después. Ellos se dieron cuenta de que nosotros éramos parte de esta ciudad, somos una sociedad anónima, pero el xerecismo es un sentimiento que está por encima de ese tipo de cosas. Se dieron cuenta de que éramos jerezanos los que estábamos al frente, como su masa social. Vamos a seguir creciendo y a llevar al Xerez donde se merece. Como siempre digo, el Xerez será lo que los xerecistas quieran, lo vamos a conseguir y vamos a ser muy grandes".

María José García-Pelayo, junto a Aparicio, Juan Luis Gil y Jorge Garrido. / Cristo García/Xerez CD

García Pelayo

María José García-Pelayo agradeció la invitación y al Xerez CD la organización de eventos de este tipo. "Para nosotros es un honor estar aquí representando a la ciudad y a la corporación municipal. Primero, para daros las gracias porque con el evento deportivo estáis engrandeciendo nuestras Fiestas de la Vendimia. Parece que es algo que no tiene conexión. ¿Qué tiene que ver el deporte con la Vendimia? La historia del Xerez Club Deportivo ha estado siempre unida a Jerez, pero, sobre todo, unida a lo que posiblemente mejor representa la esencia de nuestra ciudad, la Vendimia. Un trofeo que tuvo su origen en el año 1952, que desde entonces ha recorrido muchísimo camino, ha vivido muchísimos sin sabores y que de alguna manera se ha vuelto a recuperar, ha vuelto a despertar y ya celebra su quinta edición es digno de destacar. Así que, de verdad, daros las gracias por engrandecer nuestras fiestas. Es importante que no perdamos nuestras raíces, que mantengamos lo que somos y que defendamos lo que somos".

La alcaldesa también valoró los lazos de unión que se entablan con otras ciudades con la celebración de este tipo de eventos: "Esto es una oportunidad de acercar territorios, de acercar ciudades. He estado viendo que los anteriores nos unieron con Marbella, La Línea o Sevilla y, ahora, es el momento de acercarnos a una ciudad bellísima de Málaga como es Torremolinos. Desearos lo mejor, desearos que ganéis, desearos que gane el mejor, y desearos, sobre todo, que tengáis una magnífica temporada, una temporada que enfrentáis o que afrontáis con muchísima ilusión, con buenas noticias también y que iniciáis con buen pie. Espero que la terminéis también con buen pie. Muchísimas gracias y enhorabuena Xerez CD".